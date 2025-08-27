Manchester United, eliminado de la Carabao Cup por un equipo de Cuarta División: cayó 12-11 en los penales

La derrota de los Diablos Rojos no se debe a haber jugado con un equipo suplente, ya que el DT puso toda la carne al asador: André Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Fredricson, Hayden Heaven, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Amad Diallo y Benjamin Sesko. Estos quedarán marcados en los libros de historia como los perdedores en Blundell Park, un estadio con capacidad para 9.000 espectadores en la costa noreste de Inglaterra.

Recordemos que Manchester United se vio condenado a jugar esta segunda ronda de la Carabao Cup como consecuencia de no haber logrado ocupar puestos de clasificación a competencias europeas durante la última temporada, la 2024/25.

Ocho minutos le bastaron al Grimsby para facturar por duplicado y sacar ventaja en el marcador. Charles Vernam, a los 22', y Tyrell Warren, a los 30, le dieron la ventaja al equipo del ascenso durante la primera etapa.

En el complemento, a los locales le anularon el tercer tanto y eso le dio vida a un equipo de jerarquía. Manchester United descontó de la mano de Bryan Mbeumo a los 75. El encargado de igualar las acciones y salvar a su equipo del papelón (que finalmente terminó ocurriendo) fue Harry Maguire, a los 89'.

La tanda de penales fue extensa y emotiva. André Onana atajó el tercero y, en el último de los primeros cinco reglamentarios, Matheus Cunha tuvo la clasificación en sus pies. Pero una displicente carrera y un débil remate le permitieron a Christy Pym ser el héroe de la jornada.

Embed - Manchester United vs Grimsby Town 2-2 (PEN 11-12) Highlights & All Goals Carabao Cup 2025

En total se ejecutaron 26 disparos. El último, el que le puso punto final al sufrimiento de los hinchas del Grimsby, fue obra de Bryan Mbeumo. El camerunés, que fue suplente y anotó el gol del descuento, había anotado en su primer disparo. En el segundo, el travesaño le dijo que no, condenando a Manchester United a una prematura eliminación de la competencia.