Copa Argentina

River llegó a Mendoza para jugar por la Copa Argentina y fue recibido por cientos de hinchas

Como ocurre cada vez que River llega a Mendoza, cientos de hinchas se acercaron al hotel para recibir al equipo antes del cruce de octavos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe

Por UNO
Enzo Pérez llegó una vez más a la provincia y fue recibido como un ídolo.

Nicolás Ríos

Como ocurre cada vez que River llega de visita a Mendoza, cientos de hinchas se acercaron al hotel para recibir al equipo y darle su apoyo antes de lo que en este caso será el cruce de octavos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe.

Los Millonarios se entrenaron por la tarde en River Camp y luego emprendieron el viaje para alojarse pasadas las 21 en el Hotel Diplomatic donde esperarán el encuentro de este jueves a las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas.

El Huevo Acu&ntilde;a, un campe&oacute;n del mundo, lleg&oacute; con River a Mendoza.

El Huevo Acuña, un campeón del mundo, llegó con River a Mendoza.

Entre bombos, humo y banderas, Enzo Pérez, ídolo local, Franco Armani y el DT Marcelo Gallardo fueron algunos de los más aplaudidos y más solicitados a la hora de las selfies, las fotos y los autógrafos dentro de un plantel que incluye al chileno Paulo Díaz, en duda por estar recuperándose de una lesión, y a dos de los flamantes refuerzos: Maxi Salas y Juanfer Quintero.

Dos ausentes fueron el Pity Martínez, lesionado, y el juvenil Bautista Dadín quien se quedó en Buenos Aires a jugar con la reserva.

River llegó a Mendoza en medio de una semana muy intensa ya que jugó el lunes ante Lanús y el domingo a las 19.15 recibirá a San Martín de San Juan.

La racha favorable de River

Desde el 1 de marzo cuando perdió 2 a 0 con Estudiantes, River solo perdió un partido en los 90' y fue ante el Inter en el Mundial de Clubes (2-0).

En ese período disputó 30 partidos, ganó 13 y empató 16 aunque en dos esos empates perdió por penales: uno ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional y otro ante Platense en los playoffs del Torneo Apertura.

River está en carrera en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y buscará este jueves el pase a cuartos de final de la Copa Argentina.

River hace seis partidos que no gana en Mendoza

  • 13/11/2022 vs. Betis (España) 4-0 / Amistoso
  • 20/7/2023 vs Talleres de Córdoba 0-1 / Copa Argentina
  • 22/3/2024 vs Independiente Rivadavia 0-4 / Amistoso
  • 21/5/2024 vs Temperley 1-1 (4-5) / Copa Argentina
  • 24/7/2024 vs Godoy Cruz 1-2 / Liga Profesional
  • 22/11/2024 vs Independiente Rivadavia 1-2 / Liga Profesional
  • 13/2/2025 vs Godoy Cruz 0-0 / Torneo Apertura

Postales de la llegada de River a Mendoza

