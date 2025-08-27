River llegó a Mendoza para jugar por la Copa Argentina y fue recibido por cientos de hinchas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960869066094084298&partner=&hide_thread=false Hermoso momento de Marcelo Gallardo con un pequeño hincha de River en Mendoza.





Dos ausentes fueron el Pity Martínez, lesionado, y el juvenil Bautista Dadín quien se quedó en Buenos Aires a jugar con la reserva.

River llegó a Mendoza en medio de una semana muy intensa ya que jugó el lunes ante Lanús y el domingo a las 19.15 recibirá a San Martín de San Juan.

La racha favorable de River

Desde el 1 de marzo cuando perdió 2 a 0 con Estudiantes, River solo perdió un partido en los 90' y fue ante el Inter en el Mundial de Clubes (2-0).

En ese período disputó 30 partidos, ganó 13 y empató 16 aunque en dos esos empates perdió por penales: uno ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional y otro ante Platense en los playoffs del Torneo Apertura.

River está en carrera en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y buscará este jueves el pase a cuartos de final de la Copa Argentina.

Fiesta en Mendoza con la llegada del micro de River.





River hace seis partidos que no gana en Mendoza

13/11/2022 vs. Betis (España) 4-0 / Amistoso

20/7/2023 vs Talleres de Córdoba 0-1 / Copa Argentina

22/3/2024 vs Independiente Rivadavia 0-4 / Amistoso

21/5/2024 vs Temperley 1-1 (4-5) / Copa Argentina

24/7/2024 vs Godoy Cruz 1-2 / Liga Profesional

22/11/2024 vs Independiente Rivadavia 1-2 / Liga Profesional

13/2/2025 vs Godoy Cruz 0-0 / Torneo Apertura

