River llegó a Mendoza para jugar por la Copa Argentina y fue recibido por cientos de hinchas

Dos ausentes fueron el Pity Martínez, lesionado, y el juvenil Bautista Dadín quien se quedó en Buenos Aires a jugar con la reserva.
River llegó a Mendoza en medio de una semana muy intensa ya que jugó el lunes ante Lanús y el domingo a las 19.15 recibirá a San Martín de San Juan.
La racha favorable de River
Desde el 1 de marzo cuando perdió 2 a 0 con Estudiantes, River solo perdió un partido en los 90' y fue ante el Inter en el Mundial de Clubes (2-0).
En ese período disputó 30 partidos, ganó 13 y empató 16 aunque en dos esos empates perdió por penales: uno ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional y otro ante Platense en los playoffs del Torneo Apertura.
River está en carrera en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y buscará este jueves el pase a cuartos de final de la Copa Argentina.
River hace seis partidos que no gana en Mendoza
- 13/11/2022 vs. Betis (España) 4-0 / Amistoso
- 20/7/2023 vs Talleres de Córdoba 0-1 / Copa Argentina
- 22/3/2024 vs Independiente Rivadavia 0-4 / Amistoso
- 21/5/2024 vs Temperley 1-1 (4-5) / Copa Argentina
- 24/7/2024 vs Godoy Cruz 1-2 / Liga Profesional
- 22/11/2024 vs Independiente Rivadavia 1-2 / Liga Profesional
- 13/2/2025 vs Godoy Cruz 0-0 / Torneo Apertura
Postales de la llegada de River a Mendoza
