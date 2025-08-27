Inicio Ovación Fútbol Pipo Gorosito
La sinceridad brutal de Pipo Gorosito mientras espera el fallo de Conmebol sobre Independiente-U de chile

Pipo Gorosito, DT de Alianza Lima, no tuvo pelos en la lengua a la hora de expresarse sobre la esperada resolución de Conmebol tras los disturbios en Avellaneda

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Este miércoles se cumplió una semana del lamentable episodio de violencia que tuvo lugar en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. A la espera de la decisión de Conmebol con respecto al partido entre Independiente y Universidad de Chile, quien alzó la voz fue Pipo Gorosito.

El director técnico de Alianza Lima analizó la situación. El elenco peruano aguarda por conocer cuál será su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana (o si clasificará directamente a semifinales sin jugar) y el entrenador fue tajante.

El DT argentino habló sobre los incidentes en Independiente-Universidad de Chile.

El análisis de Pipo Gorosito

Pipo Gorosito habló con el programa Equipo F, de ESPN, y se refirió a cómo su equipo aguarda por la resolución de Conmebol: "Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos viendo a los dos pero para hacer hincapié en ese partido. Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver".

"Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo (cuando era DT de Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma", sumó el DT.

A la hora de expresar su deseo con respecto al fallo, Gorosito fue tajante: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima".

Pipo Gorosito fue tajante al hablar sobre lo ocurrido en cancha de Independiente.

Para finalizar, sentenció: "Lo que mostró la tele es lo que uno puede decir que pasó. No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión menor educación".

