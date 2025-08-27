La sinceridad brutal de Pipo Gorosito mientras espera el fallo de Conmebol sobre Independiente-U de chile

"Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo (cuando era DT de Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma", sumó el DT.

A la hora de expresar su deseo con respecto al fallo, Gorosito fue tajante: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima".

Néstor Gorosito.jpg Pipo Gorosito fue tajante al hablar sobre lo ocurrido en cancha de Independiente.

Para finalizar, sentenció: "Lo que mostró la tele es lo que uno puede decir que pasó. No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión menor educación".