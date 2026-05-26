Fuerte temblor y susto en Chile: alertas activas en cuatro regiones y hasta una mina subterránea evacuada

El impacto también alcanzó a la actividad minera, uno de los motores económicos de la zona. Varias operaciones de Codelco Norte debieron interrumpirse preventivamente debido a las complicaciones generadas por el fuerte movimiento.

Minas paralizadas y evaluación de daños tras el temblor en Chile

Entre las minas afectadas se encuentran DMH, Chuquicamata y RT, donde las tareas fueron suspendidas momentáneamente por el intenso levantamiento de polvo provocado por deslizamientos en los cortes mineros y botaderos de lastre.

De acuerdo con lo señalado a El América.cl por Omar Hurtado, director de Comunicaciones de la minera norte, la situación redujo considerablemente la visibilidad necesaria para el desplazamiento de los CAEX, vehículos utilizados en las explotaciones mineras.

Además, en la Fundición de Concentrado de Chuquicamata, así como en refinerías y molinos, se decidió detener las operaciones para realizar inspecciones preventivas y descartar posibles anomalías que pudieran representar riesgos para equipos o trabajadores.