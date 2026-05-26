Inadaptados con hambre causaron disturbios en la presentación de un sándwich de matambre récord

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enlamiraradio/status/2059053634147463180&partner=&hide_thread=false SANGUCHAZO AVELLANEDA: SE DESMADRÓ LA SITUACIÓN Y LA GENTE SE ABALANZÓ SOBRE EL SÁNGUCHE

Buenas quiero mandarte el video de lo que pasó hoy en el tano de mitre, te mando foto y video del hombre que fue el primero que tiró las vallas entró y empezó a guardase todo en bolsas. pic.twitter.com/fV4L9YcvV5 — EN LA MIRA (@enlamiraradio) May 25, 2026

Un récord con disturbios

El público acumuló malestar tras esperar varias horas bajo el sol. El corte del pan inició pasadas las trece y la cocción continuaba después de las dieciséis. La falta de respuestas oficiales aumentó la tensión en el lugar.

La situación derivó en graves disturbios cuando la seguridad resultó desbordada. Decenas de personas saltaron las contenciones y vaciaron las mesas en pocos minutos. Los videos del momento muestran escenas de extrema tensión entre los asistentes.

Triste final para los organizadores

matambre El descargo de los organizadores tras los disturbios.

Los responsables del festejo lamentaron los hechos mediante un comunicado en redes sociales. El texto destacó el clima familiar inicial, pero reconoció que el desenlace dejó una sensación muy amarga para todos.

Los dueños del comercio denunciaron el robo de mercadería y también de elementos del montaje técnico. La jornada solidaria planeada durante meses culminó con descontrol y sin la certificación de la marca histórica.