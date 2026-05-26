Inadaptados con hambre causaron disturbios en la presentación de un sándwich de matambre récord

Un festejo popular en el partido bonaerense de Avellaneda terminó mal este lunes feriado. Una multitud provocó corridas y empujones alrededor de un sándwich gigante. La gente esperaba una porción, pero la paciencia se terminó antes de tiempo.
La iniciativa buscaba celebrar el aniversario de una parrilla local, El Tano, y la fecha patria con la preparación de un matambre a la pizza de grandes dimensiones. El evento generó expectativa en todo el conurbano tras semanas de promoción en las redes.
El armado comenzó temprano sobre la avenida Mitre, en la localidad de Wilde. Los camiones trasladaron la carne y el pan para armar una estructura que intentaba alcanzar un récord mundial. Los problemas aparecieron después por demoras organizativas.
Un récord con disturbios
El público acumuló malestar tras esperar varias horas bajo el sol. El corte del pan inició pasadas las trece y la cocción continuaba después de las dieciséis. La falta de respuestas oficiales aumentó la tensión en el lugar.
La situación derivó en graves disturbios cuando la seguridad resultó desbordada. Decenas de personas saltaron las contenciones y vaciaron las mesas en pocos minutos. Los videos del momento muestran escenas de extrema tensión entre los asistentes.
Triste final para los organizadores
Los responsables del festejo lamentaron los hechos mediante un comunicado en redes sociales. El texto destacó el clima familiar inicial, pero reconoció que el desenlace dejó una sensación muy amarga para todos.
Los dueños del comercio denunciaron el robo de mercadería y también de elementos del montaje técnico. La jornada solidaria planeada durante meses culminó con descontrol y sin la certificación de la marca histórica.