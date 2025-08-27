Gimnasia y Esgrima perdió con Deportivo Morón el partido pendiente, pero sigue puntero en la Primera Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1960868318211948920&partner=&hide_thread=false ¡ARRIBA EL GALLITO!



Con este gol de Emiliano Franco, Deportivo Morón le está ganando 1-0 a Gimnasia (M) por el postergado de la fecha 20 de la Zona B. Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/3ey7zQAJHy #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/i1Q9G9Y65k — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 28, 2025

En la segunda parte los dirigidos por Ariel Broggi fueron más decididos a buscar el empate y generaron situaciones, pero les faltó ser más certeros en la definición y también quedaron expuestos a algún contragolpe que inquietó a Petruchi.

De todos modos Gimnasia hizo méritos más que suficientes para llegar al empate y el arquero local Leandro Finochietto fue el máximo responsable de que no lo haya logrado.

El conjunto mensana luchó hasta la última pelota para sumar al menos un punto, pero sufrió su segunda derrota seguida después de haber ganado 4 partidos al hilo en el inicio del ciclo de Ariel Broggi.

Faltando solo 6 fechas el Lobo del Parque sigue puntero en la Zona B con 52 puntos, Gimnasia de Jujuy lo sigue con 51 y Deportivo Morón escaló al tercer puesto con 49 unidades.

Gimnasia y Esgrima culminará su seguidilla de tres partidos como visitante cuando enfrente el lunes 1 de septiembre a las 17.10 a Nueva Chicago y volverá al Legrotaglie para una verdadera final con el Lobo jujeño el domingo 7 de septiembre.