Gimnasia y Esgrima perdió con Deportivo Morón el partido pendiente, pero sigue puntero en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima sigue siendo el líder de la Zona B pese a perder de visitante con Deportivo Morón, en el encuentro postergado de la 20ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional

Por UNO
Gimnasia y Esgrima perdió 1 a 0 con Deportivo Morón, de visitante, en el encuentro pendiente correspondiente a la 20ª fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

El cotejo se jugó en el estadio Nuevo Francisco Urbano, del Gallito de Morón que se impuso con el tanto de Emiliano Franco a los 37'.

gimnasia 6
El primer tiempo fue parejo y con pocas emociones. El Lobo tuvo la iniciativa y atacó, pero con pocas ideas y el local terminó abriendo el marcador a través de Franco.

En la segunda parte los dirigidos por Ariel Broggi fueron más decididos a buscar el empate y generaron situaciones, pero les faltó ser más certeros en la definición y también quedaron expuestos a algún contragolpe que inquietó a Petruchi.

De todos modos Gimnasia hizo méritos más que suficientes para llegar al empate y el arquero local Leandro Finochietto fue el máximo responsable de que no lo haya logrado.

El conjunto mensana luchó hasta la última pelota para sumar al menos un punto, pero sufrió su segunda derrota seguida después de haber ganado 4 partidos al hilo en el inicio del ciclo de Ariel Broggi.

Faltando solo 6 fechas el Lobo del Parque sigue puntero en la Zona B con 52 puntos, Gimnasia de Jujuy lo sigue con 51 y Deportivo Morón escaló al tercer puesto con 49 unidades.

Gimnasia y Esgrima culminará su seguidilla de tres partidos como visitante cuando enfrente el lunes 1 de septiembre a las 17.10 a Nueva Chicago y volverá al Legrotaglie para una verdadera final con el Lobo jujeño el domingo 7 de septiembre.

