Este jueves se realizará el sorteo de la fase de liga de la Orejona.

Este miércoles se completó el cupo de los 36 equipos clasificados a la UEFA Champions League 2025/26. Atrás quedó la coronación del París Saint Germain, equipo que buscará defender a capa y espada el título que tantos años le costó alcanzar.

Al igual que en la temporada pasada, se mantiene el nuevo sistema de fase liga, dejando atrás la fase de grupos que consistía de ocho zonas de cuatro equipos (el certamen pasó de 32 a 36 clubes participantes).

PSG campeón de la Champions League
PSG, campeón vigente de la UEFA Champions League, buscará defender el título.

El sorteo de la primera fase del torneo de clubes más importante del Viejo Continente tendrá lugar este jueves 28 de agosto en Mónaco y comenzará a partir de las 13 (hora de Argentina). El mismo se podrá observar en vivo y en directo por la señal de Disney+ Premium.

Los 36 clasificados a la UEFA Champions League 2025/26

Inglaterra:

  • Liverpool
  • Arsenal
  • Manchester City
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Newcastle United

España:

  • Barcelona
  • Real Madrid
  • Atlético de Madrid
  • Athletic Club
  • Villarreal

Italia:

  • Napoli
  • Inter de Milán
  • Atalanta
  • Juventus

Alemania:

  • Bayern Múnich
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Eintracht Frankfurt

Francia:

  • Paris Saint-Germain
  • Olympique de Marsella
  • AS Monaco

Países Bajos:

  • PSV Eindhoven
  • Ajax

Portugal:

  • Sporting CP

Bélgica:

  • Union Saint-Gilloise

Turquía:

  • Galatasaray

República Checa:

  • Slavia Praga

Grecia:

  • Olympiacos

Los que clasificaron por Repechaje

  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Copenhague (Dinamarca)
  • Kairat Almaty (Kazajistán)
  • Pafos FC (Chipre)
  • Qaraba (Azerbaiyán)
  • Benfica (Portugal)
  • Club Brujas (Bélgica)
Cómo se jugará la UEFA Champions League 2025/26

Cada equipo equipo jugará un total de ocho partidos en esta primera instancia, viéndose las caras con ocho rivales diferentes (cuatro en condición de local y cuatro como visitante). Los adversarios se determinarán por sorteo: hay cuatro bombos y enfrentarán a dos de cada uno de ellos.

Una vez culminada esta etapa, los primeros ocho de la tabla de posiciones asegurarán su boleto a los octavos de final de la Champions League. Por su parte, los ubicados entre el 9º y el 24º lugar jugarán un Repechaje (a doble partido) para completar los ocho cupos restante.

Mientras que los que terminen entre el 25º y el 36º lugar quedarán eliminados, sin la posibilidad de acceder a la Europa League. En este nuevo formato, ninguno de los equipos que dispute la fase de liga, pasará a jugar al segundo torneo continental.

