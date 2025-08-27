Los 36 clasificados a la UEFA Champions League 2025/26
Inglaterra:
- Liverpool
- Arsenal
- Manchester City
- Chelsea
- Tottenham
- Newcastle United
España:
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic Club
- Villarreal
Italia:
- Napoli
- Inter de Milán
- Atalanta
- Juventus
Alemania:
- Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
Francia:
- Paris Saint-Germain
- Olympique de Marsella
- AS Monaco
Países Bajos:
Portugal:
Bélgica:
Turquía:
República Checa:
Grecia:
Los que clasificaron por Repechaje
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Copenhague (Dinamarca)
- Kairat Almaty (Kazajistán)
- Pafos FC (Chipre)
- Qaraba (Azerbaiyán)
- Benfica (Portugal)
- Club Brujas (Bélgica)
Cómo se jugará la UEFA Champions League 2025/26
Cada equipo equipo jugará un total de ocho partidos en esta primera instancia, viéndose las caras con ocho rivales diferentes (cuatro en condición de local y cuatro como visitante). Los adversarios se determinarán por sorteo: hay cuatro bombos y enfrentarán a dos de cada uno de ellos.
Una vez culminada esta etapa, los primeros ocho de la tabla de posiciones asegurarán su boleto a los octavos de final de la Champions League. Por su parte, los ubicados entre el 9º y el 24º lugar jugarán un Repechaje (a doble partido) para completar los ocho cupos restante.
Mientras que los que terminen entre el 25º y el 36º lugar quedarán eliminados, sin la posibilidad de acceder a la Europa League. En este nuevo formato, ninguno de los equipos que dispute la fase de liga, pasará a jugar al segundo torneo continental.