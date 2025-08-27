Los 36 clasificados a la UEFA Champions League 2025/26

Inglaterra:

Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Tottenham

Newcastle United

España:

Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Villarreal

Italia:

Napoli

Inter de Milán

Atalanta

Juventus

Alemania:

Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Francia:

Paris Saint-Germain

Olympique de Marsella

AS Monaco

Países Bajos:

PSV Eindhoven

Ajax

Portugal:

Sporting CP

Bélgica:

Union Saint-Gilloise

Turquía:

Galatasaray

República Checa:

Slavia Praga

Grecia:

Olympiacos

Los que clasificaron por Repechaje

Bodø/Glimt (Noruega)

Copenhague (Dinamarca)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Pafos FC (Chipre)

Qaraba (Azerbaiyán)

Benfica (Portugal)

Club Brujas (Bélgica)

Cómo se jugará la UEFA Champions League 2025/26

Cada equipo equipo jugará un total de ocho partidos en esta primera instancia, viéndose las caras con ocho rivales diferentes (cuatro en condición de local y cuatro como visitante). Los adversarios se determinarán por sorteo: hay cuatro bombos y enfrentarán a dos de cada uno de ellos.

Una vez culminada esta etapa, los primeros ocho de la tabla de posiciones asegurarán su boleto a los octavos de final de la Champions League. Por su parte, los ubicados entre el 9º y el 24º lugar jugarán un Repechaje (a doble partido) para completar los ocho cupos restante.

Mientras que los que terminen entre el 25º y el 36º lugar quedarán eliminados, sin la posibilidad de acceder a la Europa League. En este nuevo formato, ninguno de los equipos que dispute la fase de liga, pasará a jugar al segundo torneo continental.