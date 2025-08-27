Marcelo Diaz - U de Chile Marcelo Díaz le puso chimi al Superclásico chileno.

La chicana de Marcelo Díaz que cayó mal en Colo Colo

El domingo 31 de agosto a partir de las 16 el Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico chileno; mientras que el Cacique marcha muy abajo de la tabla ubicándose en la décima posición con 28 puntos, la U está segunda con 38 puntos (12 menos que Coquimbo Unido, los punteros).

En las conferencias de prensa habituales previas a los partidos de este calibre fue Marcelo Díaz, ex Racing y capitán de los Azules, quien decidió ponerle chimi al partido cuando un periodista le consultó: "Pensando ya en el partido del domingo, ¿cómo ve a este Colo Colo..."; cuando fue sorprendido por el jugador de 38 años que se levantó de su silla para mirar hacia abajo (haciendo referencia a la ubicación que ocupa el Colo en la tabla de clasificaciones) mientras expresaba: "¿Por qué miran para abajo?"

Luego de la chicana, contestó: "Te respondo con la lógica de mis 20 años de carrera y tantos clásicos disputados acá en la U. Este resulta siempre ser un partido muy diferente, aunque lo digamos, año a año resulta ser así. Nos ha sucedido que muchas veces ellos vienen bien, nosotros venimos mal y se da vuelta la tortilla en un partido".

"Van a ser 11 contra 11 donde tendremos que salir con los dientes muy apretados, preparados para una lucha. Va a estar hermoso el partido sin dudas. Va a estar lleno como suele ser en ese estadio", explicó el mediocampista chileno.

En la previa del Superclásico de Chile, un ex Godoy Cruz le cayó con todo al capitán de la U de Chile

Al ver las imágenes fue Javier Correa, con pasado en Godoy Cruz, quien levantó el guante y salió a responder al capitán de la U: "Después hablamos de paz, después hablamos que tenemos que ser ejemplo, después dice ser diferente, pero la verdad que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron".

Javier Correa en Godoy Cruz Javier Correa jugó en Godoy Cruz dejando una buena imagen.

Y continuó, sin disminuir la euforia del momento: "Lo he tenido enfrente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá, sí está bárbaro. Después cuando uno está frente a frente ahí tiene que hacer gestos, ahí tiene que hacer las cosas".

El jueves 10 de abril fallecieron en El Monumental dos hinchas del Colo Colo tras una serie de irregularidades en el ingreso (al equipo blanco le dieron el partido perdido por 3 a 0) y el ex Godoy Cruz se refirió al respecto: "La verdad me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no. Cuando nos pasó esto de Fortaleza ellos no, se burlaron diciendo que son diferentes. Pero bueno, yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problemas en decírselas en la cara".

"Me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vuelta y el fútbol es competitivo. Da vueltas, muchas vueltas", concluyó Javier Correa.

Y nuevamente Marcelo Díaz habló

La temperatura estaba tan alta que el capitán chileno tuvo que salir a hablar nuevamente: "Se genera un revuelo por un gesto que hago, una pregunta que le hago a un periodista que estaba en el club. Justamente estaba en primera fila y estaba mirando hacia abajo. Me hace una pregunta y le pregunto: ¿por qué están todos mirando para abajo?"

"Sería todo. Generan un conflicto donde no lo hay. Hacen hablar a Javier, que lo escuché, sin saber lo que realmente ha sucedido y le hacen pisar el palito. No me parece correcto esto", continuó.

"Espero que no cause mayor revuelo tanto en los hinchas como los jugadores. Es aclarar, cerrar el tema y que esto no pase a mayores. Ya venimos nosotros de algunas situaciones de violencia la semana pasada y no queremos vernos involucrados en algo. Hablaré con Correa también para decirle que lo han hecho pisar el palito de mala forma", concluyó.