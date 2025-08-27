Inicio Ovación Tenis US Open
US Open: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña fueron eliminados en la segunda ronda

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña quedaron eliminados en la segunda ronda del US Open 2025 en el que Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue con vida.

Por UNO
Etcheverry cayó en cuatro sets.

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, dos de los convocados por Javier Frana para el equipo de Copa Davis, quedaron eliminados en la segunda ronda del US Open 2025 en el que Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue con vida en el cuadro principal.

El platense Etcheverry (59 del ranking ATP) fue superado por el checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo, en cuatro sets y con parciales de 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4.

Se acabó el US Open para Tomás Etcheverry.

Tommy Etcheverry había comenzado el encuentro con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero rápidamente perdió el control, Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y mantuvo el dominio en los dos siguientes parciales para cerrar el duelo en poco más de dos horas de juego.

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado en dos triunfos por lado y el checo avanzó a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada donde se medirá con el belga Raphael Collignon quien sorprendió nada menos que a Casper Ruud en cinco sets.

Francisco Comesaña no pudo con Norrie

Francisco Comesaña, 54 del ranking mundial, no pudo con el británico Cameron Norrie (35) en el primer duelo entre ambos en el circuito.

Comesaña atraviesa una buena temporada, pero solo pudo ganar un set antes de caer por 7-6, 6-3, 6-7 y 7-6 frente a Norrie que será rival de Novak Djokovic.

Francisco Cerúndolo va por otro triunfo en el US Open

Fran Cerúndolo, último argentino en el cuadro principal del US Open, jugará este jueves en la segunda ronda frente al suizo Leandro Riedi.

El encuentro ha sido programado en el segundo turno de la cancha 5 (no antes de las 12.30) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

