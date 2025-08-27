US Open: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña fueron eliminados en la segunda ronda

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado en dos triunfos por lado y el checo avanzó a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada donde se medirá con el belga Raphael Collignon quien sorprendió nada menos que a Casper Ruud en cinco sets.

Francisco Comesaña no pudo con Norrie

Francisco Comesaña, 54 del ranking mundial, no pudo con el británico Cameron Norrie (35) en el primer duelo entre ambos en el circuito.

Comesaña atraviesa una buena temporada, pero solo pudo ganar un set antes de caer por 7-6, 6-3, 6-7 y 7-6 frente a Norrie que será rival de Novak Djokovic.

Francisco Cerúndolo va por otro triunfo en el US Open

Fran Cerúndolo, último argentino en el cuadro principal del US Open, jugará este jueves en la segunda ronda frente al suizo Leandro Riedi.

El encuentro ha sido programado en el segundo turno de la cancha 5 (no antes de las 12.30) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.