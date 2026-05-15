La cifra millonaria que ganó Jannik Sinner por superar un récord histórico en el Masters 1000 de Roma

El italiano se convirtió en el primer jugador en ganar 32 partidos consecutivos en torneos de Masters 1000 y dejó en el camino los 31 del serbio Novak Djokovic en 2011, sumando en esa racha ganancias oficiales en premios por 6.060.179 dólares, que pueden aumentar si se consagra en el Foro Itálico.

La seguidilla de Sinner comenzó a finales del año pasado, cuando ganó el Masters 1000 de París y continuó en este 2026 con sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además de los partidos que ganó estos días en la capital italiana.

sinner 2 Nadie ha ganado tantos Masters 1000 seguidos como Sinner.

Lo más increíble de este récord es que, durante los 32 partidos, el italiano solo perdió dos sets. Uno de ellos fue ante el checo Tomas Machac en Montecarlo y el otro ante el francés Benjamin Bonzi en Madrid.

De esta manera, el número 1 del mundo afianza su liderazgo en el tenis, aprovechando al mismo tiempo la ausencia del español Carlos Alcaraz durante estas semanas, ya que tiene una lesión en la muñeca que incluso le hará perderse Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Embed - SINNER NO TUVO PROBLEMAS CONTRA RUBLEV Y SE METIÓ ENTRE LOS CUATRO MEJORES DE ROMA | RESUMEN

Las ganancias de Sinner en los últimos 6 Masters 1000

París 2025: 1.098.831 dólares

Indian Wells 2026: 1.151.380 dólares

Miami 2026: 1.151.380 dólares

Montecarlo 2026: 1.123.711 dólares

Madrid 2026: 1.186.883 dólares

Roma 2026: 347.994 dólares por llegar a semifinales*

* Si llega a la final aumentará a 626.383 dólares y si gana el torneo serán 1.177.910 dólares

Los 32 partidos seguidos que ganó Sinner en Masters 1000