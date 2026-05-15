El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, consiguió en el Masters 1000 de Roma un récord histórico que además de asegurarle el liderazgo del ranking le ha significado ganancias millonarias en premios.
La cifra millonaria que ganó Jannik Sinner por superar un récord histórico en el Masters 1000 de Roma
Jannik Sinner consiguió en el Masters 1000 de Roma un récord histórico que además de asegurarle el liderazgo de ranking mundial le ha significado ganancias millonarias en premios.
Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, puede cumplir en la capital de su país el sueño de obtener el único título de Masters 1000 que le queda por ganar.
El italiano se convirtió en el primer jugador en ganar 32 partidos consecutivos en torneos de Masters 1000 y dejó en el camino los 31 del serbio Novak Djokovic en 2011, sumando en esa racha ganancias oficiales en premios por 6.060.179 dólares, que pueden aumentar si se consagra en el Foro Itálico.
La seguidilla de Sinner comenzó a finales del año pasado, cuando ganó el Masters 1000 de París y continuó en este 2026 con sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además de los partidos que ganó estos días en la capital italiana.
Lo más increíble de este récord es que, durante los 32 partidos, el italiano solo perdió dos sets. Uno de ellos fue ante el checo Tomas Machac en Montecarlo y el otro ante el francés Benjamin Bonzi en Madrid.
De esta manera, el número 1 del mundo afianza su liderazgo en el tenis, aprovechando al mismo tiempo la ausencia del español Carlos Alcaraz durante estas semanas, ya que tiene una lesión en la muñeca que incluso le hará perderse Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
Las ganancias de Sinner en los últimos 6 Masters 1000
- París 2025: 1.098.831 dólares
- Indian Wells 2026: 1.151.380 dólares
- Miami 2026: 1.151.380 dólares
- Montecarlo 2026: 1.123.711 dólares
- Madrid 2026: 1.186.883 dólares
- Roma 2026: 347.994 dólares por llegar a semifinales*
* Si llega a la final aumentará a 626.383 dólares y si gana el torneo serán 1.177.910 dólares
Los 32 partidos seguidos que ganó Sinner en Masters 1000
- París 2025: Bergs, Cerúndolo, Shelton, Zverev y Auger-Aliassime.
- Indian Wells 2026: Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev y Medvedev.
- Miami 2026: Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, Zverev y Lehecka.
- Montecarlo 2026: Humbert, Machac, Auger-Aliassime, Zverev y Alcaraz.
- Madrid 2026: Bonzi, Moller, Norrie, Jódar, Fils y Zverev.
- Roma 2026: Ofner, Popyrin, Pellegrino y Rublev.