Robert Lewandoski dejará Barcelona al final de la temporada: las despedidas en redes

Robert Lewandowski deja Barcelona

La salida de Robert Lewandowski se dio a conocer a través de los canales oficiales del club y, también, en las redes sociales del propio futbolista.

Barcelona le dedicó al polaco un emotivo mensaje, en el cual le agradeció "por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores", sentenciando con un emotivo "Culer para siempre".

Por su parte, Lewandowski se despidió con una sentida carta donde aseguró irse con la satisfacción del deber cumplido tras cuatro temporadas intensas, destacando que Cataluña siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

Para comenzar, escribió: “Tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lewy_official/status/2055613452484260086&partner=&hide_thread=false After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

"Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa”, sumó el delantero.

Para finalizar, sentenció: “Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya”

Los números de Lewandowski en Barcelona

Desde su mediática llegada en el año 2022, disputó un total de 191 partidos (le restan dos para el final de la temporada):