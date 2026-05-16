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Robert Lewandoski dejará Barcelona al final de la temporada: las despedidas en redes

Robert Lewandowski y Barcelona anunciaron el fin del vínculo contractual entre el polaco y el Culé. En redes, ambas partes tuvieron una emotiva despedida

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Robert Lewandowski dejará Barcelona al final de la temporada.

Robert Lewandowski dejará Barcelona al final de la temporada.

Barcelona se prepara para despedir a uno de los máximos referentes ofensivos de su historia reciente: Robert Lewandowski. El polaco tomó la decisión de no renovar su vínculo con la institución y por ellos se prepara para disputar sus últimos dos partidos como jugador del Culé.

El ex Bayer Múnich tendrá la posibilidad de despedirse de los hinchas este domingo, cuando su equipo enfrente al Betis en el marco de la fecha 37 de LaLiga de España, torneo en el cual ya se coronaron como campeones.

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Robert Lewandowski deja Barcelona

La salida de Robert Lewandowski se dio a conocer a través de los canales oficiales del club y, también, en las redes sociales del propio futbolista.

Barcelona le dedicó al polaco un emotivo mensaje, en el cual le agradeció "por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores", sentenciando con un emotivo "Culer para siempre".

Por su parte, Lewandowski se despidió con una sentida carta donde aseguró irse con la satisfacción del deber cumplido tras cuatro temporadas intensas, destacando que Cataluña siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

Para comenzar, escribió: “Tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece".

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"Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa”, sumó el delantero.

Para finalizar, sentenció: “Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya”

Los números de Lewandowski en Barcelona

Desde su mediática llegada en el año 2022, disputó un total de 191 partidos (le restan dos para el final de la temporada):

  • 191 partidos jugados
  • 119 goles
  • Siete títulos: 3 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España

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