¿Por qué al Coliseo de Roma le falta una mitad?

coliseo El lado norte del Coliseo romano ha resistido casi relativamente intacto. Imagen: Pexels.

¿Qué ocurrió con la otra mitad del Coliseo de Roma?

Según el sitio web oficial, este monumento presenta su aspecto actual como consecuencia de diferentes factores, que a lo largo de siglos, deterioraron gran parte de su estructura. En 1349, un terremoto con epicentro en los Apeninos sacudió Roma, provocando el colapso masivo del anillo exterior del Coliseo, sobre todo del lado sur.

Estudios geotérmicos que se realizaron años después revelaron que el edificio fue construido sobre dos tipos de suelo. El lado norte se asienta sobre grava compacta, y por eso resistió, mientras que el lado sur reposa sobre terrenos aluviales más blandos, lo que amplificó la onda sísmica y aumentó el daño estructural.

Coliseo de Roma El Coliseo se encuentra en el centro histórico de Roma, Italia, en la Piazza del Colosseo, 1. Imagen: Magnific.

Otro de los factores que contribuyó al deterioro fue el inicio de una etapa de abandono y decadencia que aceleró su desgaste con el paso del tiempo. Durante siglos su estructura fue saqueada para reutilizar sus materiales, piedra, marmol, y hierro, en nuevas construcciones.

Algunas piedras del emblemático monumento fueron utilizadas para construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Palacio Barberini e incluso murallas y puentes en la ciudad. En la Edad Media fue destinado a otras tareas, fue ocupado como establo, almacén, fortaleza militar, e incluso personas acudían por las noches a "acudir demonios".

Del maltrato a la restauración

Tras años de ser ignorado y maltratado, en el siglo XIX comenzaron los trabajos de consolidación y restauración. Pontífices como Pío VII y Pío IX promovieron proyectos para evitar su colapso definitivo. En el siglo XX, el dictador fascista italiano Benito Mussolini lo utilizó como símbolo del antiguo esplendor imperial, así que mandó a restaurarlo.

En el año 2007 el Coliseo fue nombrado una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. En 2010 el estado deplorable del monumento obligó a comenzar una compaña de recuperación que se extendería entre 2013 y 2021, empleando más de 40 millones de euros.