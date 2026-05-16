Enzo Fernández y Garnacho no pudieron: Manchester City le ganó al Chelsea y se quedó con la FA Cup

En Los Blues Enzo Fernández fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Alejandro Garnacho ingresó desde el banco cerca del final del juego.

El equipo de Calum McFarlane desperdició la oportunidad de terminar decorosamente la temporada con un título y cerrará un año que inició consagrándose campeón del Mundial de Clubes en julio y finaliza sin clasificar a ninguna competición internacional para la 2026/27.

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Manchester City ganó la FA Cup por octava vez en su historia

Así los Citizens lograron este trofeo por octava vez y quedó a seis títulos de Arsenal, el máximo ganador con 14.

Los Blues culminarán su temporada sin ganar con ningún trofeo y dejaron pasar una nueva oportunidad para clasificar a un certamen internacional (deberá intentarlo en la Premier League).

El equipo del español Josep Guardiola vuelve a lograr el certamen tras tres años, siendo la última en 2023 donde venció en la final al Manchester United por 2-1.

semenyo-manchester-city Antoine Semenyo marcó el gol que le dio el título de la FA Cup al Manchester City.

Ahora, el Manchester City buscará conseguir el último objetivo que le queda en la temporada, que es arrebatarle el liderazgo de la English Premier League al Arsenal en estas últimas dos fechas y consagrarse campeón de la misma por séptima vez en 10 años.

El próximo martes desde las 15.30, el City visitará el Vitality stadium para enfrentar al sorprendente Bournemouth que está cerca de asegurarse un lugar en competiciones europeas de la próxima temporada.