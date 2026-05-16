La UTN Mendoza abre sus puertas con la Expo 2026 para mostrar las carreras del futuro

El evento contará con la participación de todas las carreras que ofrece la casa de estudios, Ingenierías, Licenciaturas y Tecnicaturas; brindando a los jóvenes y sus familias la posibilidad de conocer en detalle cada propuesta académica, sus incumbencias profesionales y las salidas laborales que ofrecen.

Estudiantes, docentes y profesionales estarán presentes para orientar a quienes se acerquen con inquietudes vocacionales, generando un espacio de intercambio genuino entre la institución y la comunidad.