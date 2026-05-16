Inicio Sociedad UTN
Educación pública

La UTN Mendoza abre sus puertas con la Expo 2026 para mostrar las carreras del futuro

Para los estudiantes que están por terminar los estudios secundarios, la universidad pública muestra su oferta. Fuerte impronta en energía y lenguaje digital

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La EXPO UTN 2026 se realizará desde el lunes 18 de mayo y hasta el miércoles 20, con entrada libre y gratuita.

La EXPO UTN 2026 se realizará desde el lunes 18 de mayo y hasta el miércoles 20, con entrada libre y gratuita.

Cristian Lozano

La EXPO UTN 2026 es un evento de carácter institucional destinado a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina en general. Se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Facultad Regional Mendoza, en el horario de 15 a 20, con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la participación de todas las carreras que ofrece la casa de estudios, Ingenierías, Licenciaturas y Tecnicaturas; brindando a los jóvenes y sus familias la posibilidad de conocer en detalle cada propuesta académica, sus incumbencias profesionales y las salidas laborales que ofrecen.

Estudiantes, docentes y profesionales estarán presentes para orientar a quienes se acerquen con inquietudes vocacionales, generando un espacio de intercambio genuino entre la institución y la comunidad.

Propuesta UTN carreras

Las carreras que demanda el mercado laboral

En un contexto global marcado por la transformación digital y la creciente demanda de profesionales especializados, las carreras tecnológicas e ingenieriles se posicionan como las más requeridas por el mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional. La formación en ingeniería, tecnología y disciplinas afines no solo garantiza altos índices de empleabilidad, sino que también sitúa a los graduados en la vanguardia del desarrollo económico y científico. Apostar por una carrera en la UTN es apostar por el futuro: el de cada estudiante y el de la sociedad mendocina en su conjunto.

Las tecnicaturas de la UTN

FUENTE: UTN

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar