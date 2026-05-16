La UTN Mendoza abre sus puertas con la Expo 2026 para mostrar las carreras del futuro

La EXPO UTN 2026 es un evento de carácter institucional destinado a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina en general. Se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Facultad Regional Mendoza, en el horario de 15 a 20, con entrada libre y gratuita.
El evento contará con la participación de todas las carreras que ofrece la casa de estudios, Ingenierías, Licenciaturas y Tecnicaturas; brindando a los jóvenes y sus familias la posibilidad de conocer en detalle cada propuesta académica, sus incumbencias profesionales y las salidas laborales que ofrecen.
Estudiantes, docentes y profesionales estarán presentes para orientar a quienes se acerquen con inquietudes vocacionales, generando un espacio de intercambio genuino entre la institución y la comunidad.
Las carreras que demanda el mercado laboral
En un contexto global marcado por la transformación digital y la creciente demanda de profesionales especializados, las carreras tecnológicas e ingenieriles se posicionan como las más requeridas por el mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional. La formación en ingeniería, tecnología y disciplinas afines no solo garantiza altos índices de empleabilidad, sino que también sitúa a los graduados en la vanguardia del desarrollo económico y científico. Apostar por una carrera en la UTN es apostar por el futuro: el de cada estudiante y el de la sociedad mendocina en su conjunto.