Una mendocina se recibió de sommelier de agua en Alemania y es la primera de Latinoamérica

Analía Videla sommelier de agua 2 Analía Videla viene del mundo del vino, donde adquirió todo el conocimiento sensorial. Ha viajado por diversos países para participar en encuentros, conferencias y capacitaciones. Instagram

Mientras el sodio aporta notas más saladas, el magnesio puede percibirse más dulce y el calcio generar una sensación más astringente. La mendocina que logró ser sommelier certificada de agua indicó que, a diferencia del vino, el aspecto visual y el aroma tienen menos peso en la evaluación del agua.

También señaló que existen aguas con características particulares según su origen geográfico, su composición mineral y el tipo de suelo del que provienen. En ese sentido, comparó el concepto de “terroir” utilizado en el vino con las diferencias que pueden encontrarse entre aguas de montaña, de llanura o de otras regiones.

Qué dijo sobre el agua de Mendoza

La mendocina sostuvo que la provincia cuenta con aguas minerales de buena calidad y con una importante presencia natural de calcio y magnesio. Según explicó, esos minerales son los mismos que muchas personas incorporan a través de suplementos o alimentos específicos.

Además, remarcó la importancia de prestar atención al etiquetado de las aguas minerales para conocer su composición.

En otro tramo de la entrevista, dio algunas recomendaciones sobre el consumo doméstico de agua en bidones. Aconsejó no dejarlos expuestos al sol y consumirlos dentro de los tres o cuatro días posteriores a su apertura para evitar la proliferación de microorganismos.

También diferenció las aguas minerales naturales de las aguas purificadas o filtradas, que suelen tener una menor carga mineral.