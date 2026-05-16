Una mendocina se recibió de sommelier de agua en Alemania y es la primera de Latinoamérica

La mendocina Analía Videla (46) obtuvo una certificación internacional en Alemania y se convirtió en la primera sommelier de agua de Latinoamérica. La especialista, que trabaja desde hace años en el sector vitivinícola, contó que comenzó a interesarse por las aguas minerales a partir del entrenamiento sensorial vinculado al vino.
Durante una entrevista en el programa Conexión Agro, de Radio Nihuil, explicó este sábado que la degustación de agua tiene puntos en común con la cata de vinos, aunque el análisis sensorial se concentra principalmente en las sensaciones que produce en la boca.
Cómo se degustan las aguas minerales
Según detalló Videla, cerca del 70% de la percepción sensorial del agua se produce en el paladar. Allí intervienen minerales como el magnesio, el calcio, el sodio o los sulfatos, que generan distintas sensaciones gustativas.
Mientras el sodio aporta notas más saladas, el magnesio puede percibirse más dulce y el calcio generar una sensación más astringente. La mendocina que logró ser sommelier certificada de agua indicó que, a diferencia del vino, el aspecto visual y el aroma tienen menos peso en la evaluación del agua.
También señaló que existen aguas con características particulares según su origen geográfico, su composición mineral y el tipo de suelo del que provienen. En ese sentido, comparó el concepto de “terroir” utilizado en el vino con las diferencias que pueden encontrarse entre aguas de montaña, de llanura o de otras regiones.
Qué dijo sobre el agua de Mendoza
La mendocina sostuvo que la provincia cuenta con aguas minerales de buena calidad y con una importante presencia natural de calcio y magnesio. Según explicó, esos minerales son los mismos que muchas personas incorporan a través de suplementos o alimentos específicos.
Además, remarcó la importancia de prestar atención al etiquetado de las aguas minerales para conocer su composición.
En otro tramo de la entrevista, dio algunas recomendaciones sobre el consumo doméstico de agua en bidones. Aconsejó no dejarlos expuestos al sol y consumirlos dentro de los tres o cuatro días posteriores a su apertura para evitar la proliferación de microorganismos.
También diferenció las aguas minerales naturales de las aguas purificadas o filtradas, que suelen tener una menor carga mineral.