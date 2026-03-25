"Ríos atmosféricos", el fenómeno clave que explica por dónde viene el agua de Mendoza

Ese ascenso es lo que permite que el vapor se transforme en agua o nieve. En términos simples, el aire húmedo choca con la montaña, sube, se enfría y se condensa. Así se producen las precipitaciones más intensas en la región andina.

Según Viale, estos eventos son “el combustible” de las lluvias y nevadas en la cordillera y, por lo tanto, determinan en gran medida la disponibilidad de agua en el sur de Sudamérica.

Un descubrimiento reciente

Aunque hoy son clave para entender el clima, su estudio es relativamente nuevo. A fines de los años 90', científicos detectaron que la mayor parte del vapor de agua que se mueve desde los trópicos hacia otras regiones viaja en estos corredores angostos y dinámicos.

Después, con el avance de las imágenes satelitales en los 2000, se pudieron observar con mayor claridad sobre los océanos. Recién en 2017 se acordó una definición formal de "ríos atmosféricos", lo que refleja lo reciente de su incorporación al estudio climático.

Por qué importan estos ríos

WhatsApp-Image-2026-03-19-at-12.03.44 En la imagen se distinguen todos los ríos atmosféricos existentes en el planeta. Imagen: Conicet

En zonas como Mendoza, estos ríos atmosféricos son fundamentales porque aportan el agua que alimenta ríos, embalses y sistemas de riego. Pero su impacto no siempre es positivo.

Cuando el transporte de vapor es muy intenso o se prolonga en el tiempo, pueden generar lluvias abundantes, crecidas e incluso inundaciones. Por eso, además de estudiarlos, los científicos trabajan en mejorar su detección y pronóstico.

En ese marco, investigadores del IANIGLA participan en proyectos internacionales para comparar métodos de identificación de estos eventos y desarrollar herramientas que permitan anticiparlos.

Qué puede pasar con el cambio climático

El calentamiento global, que ocurre por el cambio climático, también influye en estos fenómenos. A mayor temperatura, la atmósfera puede contener más vapor de agua, lo que podría intensificar los ríos atmosféricos.

Al mismo tiempo, en la región de Mendoza podrían volverse menos frecuentes, algo que se vincula con la megasequía que afecta a la zona desde hace más de una década.

En ese escenario, desde el Conicet advierten que el futuro podría combinar menos eventos, pero más intensos, con impactos tanto en la disponibilidad de agua como en el riesgo de fenómenos extremos.