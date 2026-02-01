Tormentas severas en Mendoza: un fenómeno cada vez más frecuente y previsible, gracias a la ciencia

“El incremento en la frecuencia de precipitaciones extremas tiene una relación directa con el cambio climático, que favorece que la atmósfera contenga mayor cantidad de vapor de agua disponible para la generación de tormentas severas en contextos de inestabilidad”, señaló Rivera.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 31 Un camión y una camioneta eran arrastrados por el río que se había hecho en las calles de Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

De acuerdo con el especialista, los modelos climáticos y las proyecciones futuras indican que esta tendencia continuará incluso en los escenarios más optimistas de mitigación. Sin embargo, advirtió que estos fenómenos presentan una fuerte heterogeneidad espacial, lo que explica por qué las lluvias pueden ser devastadoras en algunos puntos y mucho más moderadas en otros, una característica típica de los eventos extremos.

Esto explica las inundaciones de calles, los canales desbordados, la afectación en viviendas en algunos puntos de Mendoza, mientras que en otros el impacto fue menor.

Un evento anunciado

Rivera remarcó además que el fenómeno de este viernes pudo ser previsto. “El evento estuvo pronosticado con varios días de antelación y existía un alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes”, advirtió. Ese alerta anticipaba acumulados de entre 25 y 40 milímetros, valores que en algunos sectores del Gran Mendoza fueron superados de manera puntual.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 52 Los canales de Mendoza quedaron a tope con la gran cantidad de agua que cayó el viernes por la tarde. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El desastre que provocó la tormenta con vientos huracanados y se extendió por tres horas, generó postales casi de película. Una de las más dramáticas, el video -que se hizo viral- del conductor de una retroexcavadora que fue arrastrado por la tormenta y estuvo a punto de caer al río Mendoza.

Por eso, el investigador subrayó la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana y, sobre todo, de articular esa información con políticas de prevención y planificación territorial.

Los más damnificados terminan siendo aquellos habitantes con menores recursos, quienes ven afectadas sus casas, sus pertenencias y hasta corren riesgo de contraer enfermedades por la proliferación de agua, insectos y la posibilidad de lesionarse con lo que arrastran los caudales.

El caso puntual ocurrió esta semana en San Rafael con un incremento de los cauces en el río Diamante. Unas 40 personas tuvieron que ser evacuadas y alojadas en una escuela rural. El municipio declaró la Emergencia Ambiental para acelerar la asistencia.

Ordenamiento territorial y barreras naturales

Consultado sobre el rol de la planificación urbana y ambiental, Rivera recordó que desde el ámbito científico se vienen realizando advertencias desde hace años. “Hemos desarrollado numerosas publicaciones sobre cambio climático y lluvias extremas, tanto a escala regional como nacional, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, indicó.

Si bien reconoció algunos avances en políticas de cuidado de barreras naturales frente a emergencias aluvionales, sostuvo que los desafíos siguen siendo enormes. “Desde el Coniceta buscamos generar herramientas para la toma de decisiones que beneficien a la sociedad y a la economía regional, pero ojalá esa información se traduzca efectivamente en políticas públicas que hagan frente a una problemática cada vez más recurrente”, planteó.

Corte a la altura de Picheuta- Osvaldo Valle Seguían los problemas en alta montaña este sábado por la tormenta histórica y continuaba cerrado el paso a Chile.

Un desafío creciente

Rivera también alertó que este trabajo científico se desarrolla en un contexto complejo, marcado por el "desfinanciamiento del sistema científico y el negacionismo climático", lo que dificulta la implementación de soluciones de largo plazo.

“Los desafíos futuros son extremadamente complejos. Estos eventos van a seguir ocurriendo y, probablemente, con mayor impacto si no se avanza de manera decidida en políticas de adaptación, ordenamiento territorial y protección de los sistemas naturales”, concluyó.

La peor tormenta en 30 años

El Instituto Nacional del Agua (INA) viene haciendo un seguimiento, en las últimas semanas, de los milímetros caídos haciendo una comparativa con los niveles promedios y el récord histórico.

El subdirector del Instituto Nacional del Agua (INA), Santiago Ruiz Fretes, destacó que se trató de una lluvia muy intensa en cortos períodos de tiempo, con registros de entre 3 y 4 milímetros por minuto, cuando a partir de los 2 milímetros por minuto ya se considera una precipitación intensa o severa.

Y agregó: “En algunas de nuestras estaciones se alcanzaron niveles 3 y 4 de intensidad, lo que implica que en muy pocos minutos cayó una enorme cantidad de agua”, explicó a Diario UNO.

En cuanto al volumen acumulado, Ruiz Fretes indicó que en la estación del INA ubicada en Boulogne Sur Mer se registraron 53 milímetros en un solo día, y que el acumulado de enero en ese punto superó el récord histórico de los últimos 30 años.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 59 Las postales del fenómeno extremo que se vivió este viernes en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La mayoría de los puntos de medición se duplicaron los promedios históricos, con registros mensuales de 50, 60, 70 y hasta 84 milímetros en algunas zonas.

Qué hace Mendoza para mitigar el cambio climático

Hace algunos días, el Gobierno presentó el Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que suma una herramienta que permite visualizar, de manera pública e interactiva, las emisiones declaradas por empresas de distintos sectores productivos en todo el territorio provincial. Estas son una de las principales causantes del calentamiento global, por eso la importancia de su monitoreo.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó en sociedad el tema y recalcó: "El cambio climático es una realidad, pero lo verdaderamente importante es cómo se gestionan esos riesgos. Por eso, la formación pública, accesible y confiable es clave para dar tranquilidad cuando corresponde y para tomar decisiones adecuadas cuando es necesario”.

En total, 37 empresas de distintos rubros presentaron sus inventarios de emisiones, entre ellas YPF, Pluspetrol, Bodegas Chandon, IMPSA, Simplot y Cervecería y Maltería Quilmes.

Se recopilaron 96 archivos de datos y se geolocalizaron 785 puntos de emisión, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones.