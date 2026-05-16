Anunciaron un aumento del pan, las tortitas y las facturas desde el lunes

El anuncio llegó apenas un día después de que se conociera el dato de inflación de abril, que fue menor a la de marzo, aunque los aumentos continúan acumulándose en distintos rubros.

Por qué se da el aumento del pan

Los panaderos rosarinos piden que intervenga el gobierno nacional para detener los aumentos. La última lista de precios del pan, tortitas, facturas y otros productos de panadería fue elaborada el 13 de febrero pasado.

Según explicaron desde la Cámara de Empresarios Panaderos, la suba tiene que ver con el aumento de las materias primas básicas que utiliza el sector. Entre los productos que más se encarecieron mencionaron las grasas, margarinas, azúcares y derivados, que acumularon incrementos de hasta el 60% en los últimos meses y son fundamentales para la elaboración de tortitas, facturas y otros panificados.

También remarcaron el aumento del 20% en la harina, el principal insumo de cualquier panadería, además de un aumento del 35% en descartables y empaques utilizados para la venta y entrega de productos. Desde el sector señalaron que muchas panaderías venían absorbiendo esos incrementos sin trasladarlos al consumidor, pero que la situación se volvió insostenible.

Los panaderos además apuntaron al impacto de los aumentos en las tarifas de luz y gas y a las actualizaciones salariales acordadas para los trabajadores del sector. Según advirtieron, la combinación de todos esos factores terminó con la remarcación de precios en Mendoza.

Inflación más baja, pero con aumentos que siguen llegando

El nuevo incremento del pan aparece en un contexto de inflación más moderada respecto de marzo, aunque todavía lejos de dar alivio al bolsillo.

En Mendoza, el Índice de Precios al Consumidor marcó 2,3% en abril, mientras que a nivel nacional el INDEC informó 2,6%. Pese a esa desaceleración, el acumulado del primer cuatrimestre ya alcanza casi el 12% tanto en la provincia como en el país.

Los rubros que más aumentaron durante abril fueron transporte, educación e indumentaria. Alimentos y bebidas, en cambio, habían quedado por debajo del promedio general. Pero con la suba del pan y otros productos elaborados, el impacto sobre el consumo diario vuelve a sentirse en uno de los productos más básicos de la mesa mendocina.