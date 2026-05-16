Juan Martín del Potro la pasó mal. El ex tenista de 37 años fue víctima de la inseguridad en Tandil, su ciudad natal, ya que este viernes ingresaron ladrones y le desvalijaron su casa.
Del Potro fue víctima de la inseguridad: desvalijaron su casa de Tandil
Juan Martín del Potro fuie víctima de la inseguridad. Desvalijaron la casa que tiene el ex tenista en Tandil
Los malvivientes se llevaron dinero en efectivo y otros elementos de valor.
Según informaciones recogidas de la policía del lugar, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un ventanal e ingresaron para perpetrar el robo.
La madre del exdeportista, Patricia Lucas, radicó la denuncia correspondiente tras tomar conocimiento del hecho apenas llegó a la vivienda.
Luego la policía llegó en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.
Robaron joyas, relojes y camisetas de Del Potro
Aaparentementre los delincuentes recorrieron todas las habitaciones y se llevaron efectos personales de alto valor, entre ellos raquetas y trofeos que forman parte del patrimonio deportivo del ex tenista. Además, sustrajeron joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro.
Además se supo que los ladrones se llevaron una alianza que pertenecía al papá de Del Potro. La policía local continúa desde con las investigaciones en la finca para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos sustraídos.
Del Potro dejó la actividad tenística en el 2022 a causa de sus numerosas lesiones y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. Entre sus grandes logros se recuerdan la conquista del Abierto de Estados Unidos. en 2009, y además logró la Copa Davis en 2016 con el equipo nacional.
En la actualidad se desempeña como embajador de Roland Garros Junior, por lo que el tandilense sigue activo y sobre todo, comprometido con el desarrollo de los jóvenes.