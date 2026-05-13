Enzo Pérez chicaneó a Boca. El volante mendocino le tiró un palo al Xeneize (el eterno rival de River) tras el triunfo este martes de Argentinos Juniors por 1 a 0 sobre Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Enzo Pérez chicaneó a Boca después del triunfo de Argentinos Juniors sobre Huracán
El volante mendocino Enzo Pérez chicaneó a Boca tras el triunfo de Argentinos Juniors por 1 a 0 sobre Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura
Tras la partida del elenco de Núñez, Pérez sigue estando vigente en el Bicho a pesar de su edad (si bien es joven, está jugando sus últimos años en el fútbol).
La chicana de Enzo Pérez para Boca:
Es conocido su fanatismo por el Millonario del ex jugador de Deportivo Maipú y Godoy Cruz. Tras la victoria del Bicho de este martes, donde el jugador de 40 años ingresó a los 8 minutos del primer tiempo suplementario por el volante Nicolás Oroz (el autor del gol del Bicho), un auxiliar le pidió la camiseta y el Enzo le dijo con tono de gastada: "No la vas a querer tiene los colores de Boca". Ese video se viralizó.
El equipo de La Paternal no usó la casaca tradicional porque tiene los mismos colores que el Globo, por lo que actuó con una camiseta azul con algunos detalles dorados, algo que hizo recordar a los colores xeneizes.
Sin embargo, los dichos del volante que ganó la Copa Libertadores 2018 con River tras vencer a Boca en la final, se dio en un contexto donde su equipo festejaba la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, donde se medirá con Belgrano (eliminó a Unión de Santa Fe).
Lo que viene para Argentinos Juniors
Tras vencer a Huracán, Argentinos Juniors se medirá este sábado de local con Belgrano, que le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe este martes en Córdoba.
La final será el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.