Enzo Pérez chicaneó a Boca después del triunfo de Argentinos Juniors sobre Huracán

La chicana de Enzo Pérez para Boca:

Es conocido su fanatismo por el Millonario del ex jugador de Deportivo Maipú y Godoy Cruz. Tras la victoria del Bicho de este martes, donde el jugador de 40 años ingresó a los 8 minutos del primer tiempo suplementario por el volante Nicolás Oroz (el autor del gol del Bicho), un auxiliar le pidió la camiseta y el Enzo le dijo con tono de gastada: "No la vas a querer tiene los colores de Boca". Ese video se viralizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054406308372111496&partner=&hide_thread=false ¿QUIÉN LE PIDIÓ LA CAMISETA A ENZO?



El mediocampista de ARGENTINOS se retiró en medio de la felicidad por la clasificación y tuvo una particular reacción.



"No la vas a querer, tiene los colores de Boca", dijo el ex River cuando un auxiliar le quería sacar su casaca. pic.twitter.com/nk6fXIYRzp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

El equipo de La Paternal no usó la casaca tradicional porque tiene los mismos colores que el Globo, por lo que actuó con una camiseta azul con algunos detalles dorados, algo que hizo recordar a los colores xeneizes.

futbol-enzo perez-copa libertadores Enzo Pérez es fanático de River.

Sin embargo, los dichos del volante que ganó la Copa Libertadores 2018 con River tras vencer a Boca en la final, se dio en un contexto donde su equipo festejaba la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, donde se medirá con Belgrano (eliminó a Unión de Santa Fe).

Lo que viene para Argentinos Juniors

Tras vencer a Huracán, Argentinos Juniors se medirá este sábado de local con Belgrano, que le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe este martes en Córdoba.

La final será el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.