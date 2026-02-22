Enzo Pérez cumple 40 años: el saludo de River y su presente en Argentinos Juniors

Además, ganó otros 9 títulos con el club de Núñez: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2018 y 2021, el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2021 y 2023 y la Supercopa Sudamericana 2019.

Enzo Pérez, en la historia de la Copa Libertadores

Otro dato es que detrás de Franco Armani es el segundo futbolista argentino con más victorias en la Copa Libertadores ya que suma 54 contra 55 del arquero y 50 de otro ex River: Nacho Fernández.

En cuanto a partidos jugados en el certamen continental el ex Deportivo Maipú y Godoy Cruz comparte el tercer puesto con el brasileño Fabio ya que ambos suman 110 encuentros y solo son superados por el paraguayo Ever Almeida (113) y Armani (112).

Enzo alzó la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009 y River en 2018.

La trayectoria de Enzo Pérez

Maipú 2002-03

Godoy Cruz 2003-07

Estudiantes de La Plata 2007-11

Benfica (Portugal) 2011-14

Estudiantes de La Plata 2012

Valencia (España) 2015-17

River Plate 2017-23

Estudiantes de La Plata 2024

River Plate 2025

Argentinos Juniors 2026-Act.

Selección argentina 2009-18

Fue campeón de la Primera Nacional con Godoy Cruz, ganó 3 títulos con Estudiantes, 5 con Benfica y 10 con River.

Jugó el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Su salida de River y su presente en Argentinos Juniors

Pérez volvió a River en el 2025, aunque no pudo aportar mucho a un plantel que cosechó muy flojos resultados, tal vez por eso se desvinculó del club en diciembre.

Actualmente se desenvuelve en Argentinos Juniors, que disputa la segunda fase previa de la Copa Libertadores, y se cruzó con River y Marcelo Gallardo el fin de semana pasado en la victoria del Bicho.

Enzo viene siendo suplente aunque sumó minutos ese día y luego el miércoles ante Barcelona de Ecuador.