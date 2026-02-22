Enzo Pérez cumple 40 años: el saludo de River y su presente en Argentinos Juniors

River saludó a través de sus redes sociales al mendocino Enzo Pérez, quien cumple 40 años y es muy querido por su gran paso en la institución.
“De hincha a bandera. De bandera a leyenda”, fue el mensaje que publicó el Millonario en un posteo en sus redes sociales al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas por un nuevo cumpleaños de Pérez, quien actualmente se desenvuelve en Argentinos Juniors.
Durante su primera etapa en River, que fue desde 2017 hasta 2023, Pérez disputó un total de 241 partidos y fue clave para la conquista de la Copa Libertadores 2018, en la que derrotaron en una inolvidable final a Boca.
Además, ganó otros 9 títulos con el club de Núñez: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2018 y 2021, el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2021 y 2023 y la Supercopa Sudamericana 2019.
Otro dato es que detrás de Franco Armani es el segundo futbolista argentino con más victorias en la Copa Libertadores ya que suma 54 contra 55 del arquero y 50 de otro ex River: Nacho Fernández.
En cuanto a partidos jugados en el certamen continental el ex Deportivo Maipú y Godoy Cruz comparte el tercer puesto con el brasileño Fabio ya que ambos suman 110 encuentros y solo son superados por el paraguayo Ever Almeida (113) y Armani (112).
Enzo alzó la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009 y River en 2018.
Fue campeón de la Primera Nacional con Godoy Cruz, ganó 3 títulos con Estudiantes, 5 con Benfica y 10 con River.
Jugó el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.
Pérez volvió a River en el 2025, aunque no pudo aportar mucho a un plantel que cosechó muy flojos resultados, tal vez por eso se desvinculó del club en diciembre.
Actualmente se desenvuelve en Argentinos Juniors, que disputa la segunda fase previa de la Copa Libertadores, y se cruzó con River y Marcelo Gallardo el fin de semana pasado en la victoria del Bicho.
Enzo viene siendo suplente aunque sumó minutos ese día y luego el miércoles ante Barcelona de Ecuador.