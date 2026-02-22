Godoy Cruz pierde 1 a 0 contra Defensores de Belgrano promediando el primer tiempo

El encuentro se disputa en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión en vivo de LPF Play. También se puede seguir por Radio Nihuil (AM 680, FM 98.9) o por internet haciendo click aquí.

El partido

GOL de Defensores de Belgrano. Un avance desde la izquierda permitió a Ezequiel Aguirre ver la subida de su compañero Enzo González, metió el pelotazo, que no pudo ser interceptado por la defensa del Tomba, y ante la salida del arquero la tocó y puso el 1 a 0.

Luego de salir a buscar la igualdad, Godoy Cruz demostró falta de ideas, se repitió en el pelotazo al área, y estuvo lejos de sorprender al duelo de casa, que defendió cómodo.

A los 26 minutos llegó la jugada más clara para el Tomba. Pelotazo para Matías Ramírez, que la levantó de cabeza para desmarcarse, y ante la salida del arquero local, volvió a darle de cabeza, pero la parábola que intento salió desviada y se fue por línea de fondo.