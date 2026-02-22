Godoy Cruz pierde 1 a 0 contra Defensores de Belgrano promediando el primer tiempo

El equipo de Godoy Cruz Antonio Tomba tiene su segunda escala en esta participación en el Ascenso, enfrentando a en Núñez a Defensores de Belgrano por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz Antonio Tomba busca de visitante ante Defensores de Belgrano su primer triunfo en la Primera Nacional
Apenas pasó un minuto del inicio del partido, y Enzo González fue asistido desde la izquierda, y entrando velozmente al área la tocó sobre la salida de Ramírez y abrió el marcador para el local.
Tras el debut en la Primera Nacional con empate en el Feliciano Gambarte ante Ciudad de Bolívar, el Tomba va en busca de su primera victoria
El encuentro se disputa en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión en vivo de LPF Play. También se puede seguir por Radio Nihuil (AM 680, FM 98.9) o por internet haciendo click aquí.
GOL de Defensores de Belgrano. Un avance desde la izquierda permitió a Ezequiel Aguirre ver la subida de su compañero Enzo González, metió el pelotazo, que no pudo ser interceptado por la defensa del Tomba, y ante la salida del arquero la tocó y puso el 1 a 0.
Luego de salir a buscar la igualdad, Godoy Cruz demostró falta de ideas, se repitió en el pelotazo al área, y estuvo lejos de sorprender al duelo de casa, que defendió cómodo.
A los 26 minutos llegó la jugada más clara para el Tomba. Pelotazo para Matías Ramírez, que la levantó de cabeza para desmarcarse, y ante la salida del arquero local, volvió a darle de cabeza, pero la parábola que intento salió desviada y se fue por línea de fondo.