Se va el Indio Fernández y Godoy Cruz se queda sin una de sus figuras para jugar en la Primera Nacional

Hay un acuerdo de palabra y el aurinegro comprará el 60% de la ficha del jugador nacido en Montevideo para firmarle un contrato por 3 años.

El mediocampista surgó en Fénix, paró por Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo y desde 2023 se encuentra en Godoy Cruz.

fernández

El Indio Fernández jugó en la primera fecha ante Ciudad de Bolívar, pero esta semana trabajo en forma diferenciada y no fue convocado por el entrenador Mariano Toedtli en la nómina de jugadores que viajaron a Buenos Aires para jugar este domingo con Defensores de Belgrano.

El futbolista estuvo muy cerca de ir a jugar a Belgrano de Córdoba, pero finalmente el pase no se hizo y se cumplió su deseo de volver a jugar en su país con la camiseta del Carbonero que este domingo jugará desde las 20.30 a Deportivo Maldonado de local, en el estadio campeón del Siglo y por la tercera fecha del Torneo Apertura uruguayo.