Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Fin de la novela

Se va el Indio Fernández y Godoy Cruz se queda sin una de sus figuras para jugar en la Primera Nacional

Godoy Cruz pierde a uno de los referentes del equipo para competir en la Primera Nacional tras confirmarse la salida del uruguayo Nicolás Fernández.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nicolás Fernández dejó Godoy Cruz, jugará en Peñarol de Uruguay.

Nicolás Fernández dejó Godoy Cruz, jugará en Peñarol de Uruguay.

Godoy Cruz pierde a uno de los referentes del equipo para competir en la Primera Nacional tras confirmarse la salida del uruguayo Nicolás Fernández.

El Indio no viajó con sus compañeros a Buenos Aires para el partido con Defensores de Belgrano ya que jugará en Peñarol y este lunes llegará a su país para ponerle la firma al acuerdo

indio-fernandez-godoy-cruz
Nico Fernández jugó ante Ciudad de Bolívar, el primer partido del torneo de la Primera Nacional.

Nico Fernández jugó ante Ciudad de Bolívar, el primer partido del torneo de la Primera Nacional.

Después de muchas idas y vueltas, se terminó la novela del mediocampista que fue pedido por el DT Diego Aguirre y en las próximas horas será presentado formalmente por su nuevo club.

Hay un acuerdo de palabra y el aurinegro comprará el 60% de la ficha del jugador nacido en Montevideo para firmarle un contrato por 3 años.

El mediocampista surgó en Fénix, paró por Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo y desde 2023 se encuentra en Godoy Cruz.

fernández

El Indio Fernández jugó en la primera fecha ante Ciudad de Bolívar, pero esta semana trabajo en forma diferenciada y no fue convocado por el entrenador Mariano Toedtli en la nómina de jugadores que viajaron a Buenos Aires para jugar este domingo con Defensores de Belgrano.

El futbolista estuvo muy cerca de ir a jugar a Belgrano de Córdoba, pero finalmente el pase no se hizo y se cumplió su deseo de volver a jugar en su país con la camiseta del Carbonero que este domingo jugará desde las 20.30 a Deportivo Maldonado de local, en el estadio campeón del Siglo y por la tercera fecha del Torneo Apertura uruguayo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas