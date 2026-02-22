Mariano Troilo le dio la victoria a Parma ante Milan y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Con su tercer triunfo consecutivo, Parma, que tuvo como titular a Mateo Pellegrino, escala en la tabla y potencia la ilusión del defensor cordobés de volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Con 22 años y 12 partidos con la camiseta de Parma, Troilo se está haciendo un nombre en la Serie A.

Atalanta derrotó a Napoli

En Bérgamo, el Napoli se puso en ventaja con un tanto de Sam Beukema, pero Atalanta reaccionó con goles de Mario Pašali y Lazar Samardi para sellar el 2-1. El resultado le da aire a Atalanta antes de la Champions y deja a Napoli prácticamente fuera de la pelea por el Scudetto.

Más temprano, en un cruce por la parte baja de la tabla, Genoa goleó 3-0 a Torino y se alejó un poco de la zona de descenso.