Mariano Troilo le dio la victoria a Parma ante Milan y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Parma dio la sorpresa en San Siro: venció 1-0 a Milan con un gol de Mariano Troilo que no solo le hizo un favor directo al líder Inter en la pelea por la Serie A sino que acrecienta sus chances de ser tenido en cuenta para el Mundial 2026.
Milan perdió su primer partido del año tras 11 encuentros invicto y desaprovechó la oportunidad de presionar al Inter. El duelo fue parejo hasta el final, cuando Troilo ganó de cabeza dentro del área y marcó el único tanto.
El árbitro inicialmente anuló la jugada por una supuesta falta, pero el VAR corrigió la decisión y validó el gol. Troilo, además, había salvado sobre la línea un remate de Christian Pulisic y terminó como figura excluyente.
Con su tercer triunfo consecutivo, Parma, que tuvo como titular a Mateo Pellegrino, escala en la tabla y potencia la ilusión del defensor cordobés de volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
Con 22 años y 12 partidos con la camiseta de Parma, Troilo se está haciendo un nombre en la Serie A.
En Bérgamo, el Napoli se puso en ventaja con un tanto de Sam Beukema, pero Atalanta reaccionó con goles de Mario Pašali y Lazar Samardi para sellar el 2-1. El resultado le da aire a Atalanta antes de la Champions y deja a Napoli prácticamente fuera de la pelea por el Scudetto.
Más temprano, en un cruce por la parte baja de la tabla, Genoa goleó 3-0 a Torino y se alejó un poco de la zona de descenso.