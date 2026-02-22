Guía completa: cómo preparar las paredes de la casa para pintarlas

Por ejemplo, si la idea es pintar las paredes de la casa tú mismo, sin contratar a un especialista, existen muchos pasos previos a colocar la pintura que son sumamente importantes para obtener un acabado más prolijo y duradero.
DIY de casa: qué hay que hacer antes de pintar una pared
Siempre que comenzamos a planear y organizar la pintura de las paredes de la casa, dejamos de lado algunos detalles importantes ¿Qué se hace con las paredes descascaradas, con las que tienen humedad, huecos o grietas?
Para obtener un buen resultado al pintar la casa, es importante tener en cuenta tanto el momento de la pintura como la preparación previa.
- Uno de los primeros pasos consiste en rellenar los agujeros y las marcas. Para ello puedes recurrir a un DIY y colocar masilla en el interior de los orificios con ayuda de una espátula. Antes de colocar el empaste, limpia bien el orificio.
- Una vez que los huecos estén tapados, es momento de lijar las paredes. El lijado ayuda a emparejar la pared, nivelarla y eliminar irregularidades. Lo ideal es colocar una mezcla adhesiva plástica de secado rápido. Para finalizar este paso del DIY, vuelve a lijar la pared una vez que la mezcla esté seca.
- Para continuar con este DIY de casa, puedes colocar un producto sellador o realizar una imprimación de las paredes. Estos productos se colocan antes de la pintura para mejorar la adherencia y durabilidad. Son ideales para paredes muy porosas o para colores intensos.
- Una vez que realices todos los pasos anteriores, las paredes de la casa ya estarán listas para el paso final de este DIY: pintar. Cubre los muebles, tapa los zócalos para que no se manchen, protege el piso y utiliza un rodillo en buen estado.
Cómo limpiar las paredes de la casa: DIY sencillo
Lo mejor para limpiar las paredes de la casa es utilizar productos suaves, no abrasivos y que mantengan el color intacto.
Utiliza una mezcla de agua tibia y jabón neutro para manchas de comida o sustancias fáciles de remover.
Si aparecen manchas de moho u hongos, puedes colocar un poco de vinagre blanco para limpiarlas. Lo mismo con las manchas de tinta o lapicera que pueden dejar los niños por las paredes de la casa.