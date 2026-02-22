Inicio Sociedad Casa
Guía completa: cómo preparar las paredes de la casa para pintarlas

Un DIY y algunos consejos básicos para pintar las paredes de la casa tú mismo. Sigue leyendo para descubrirlo

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un DIY para aprender a pintar las paredes de la casa. 

Siempre que buscamos realizar algún arreglo en la casa, recuperar algún objeto roto o reutilizar materiales, es importante tener a mano un DIY o guía para cometer la menor cantidad de errores.

Por ejemplo, si la idea es pintar las paredes de la casa tú mismo, sin contratar a un especialista, existen muchos pasos previos a colocar la pintura que son sumamente importantes para obtener un acabado más prolijo y duradero.

pared descascarada
Con un DIY o una gu&iacute;a de pintura, puedes pintar las paredes sin dejar marcas.

DIY de casa: qué hay que hacer antes de pintar una pared

Siempre que comenzamos a planear y organizar la pintura de las paredes de la casa, dejamos de lado algunos detalles importantes ¿Qué se hace con las paredes descascaradas, con las que tienen humedad, huecos o grietas?

Para obtener un buen resultado al pintar la casa, es importante tener en cuenta tanto el momento de la pintura como la preparación previa.

pintar
No podemos pintar un techo o pared rota o inflada por la humedad sin antes resolverlo.

  1. Uno de los primeros pasos consiste en rellenar los agujeros y las marcas. Para ello puedes recurrir a un DIY y colocar masilla en el interior de los orificios con ayuda de una espátula. Antes de colocar el empaste, limpia bien el orificio.
  2. Una vez que los huecos estén tapados, es momento de lijar las paredes. El lijado ayuda a emparejar la pared, nivelarla y eliminar irregularidades. Lo ideal es colocar una mezcla adhesiva plástica de secado rápido. Para finalizar este paso del DIY, vuelve a lijar la pared una vez que la mezcla esté seca.
  3. Para continuar con este DIY de casa, puedes colocar un producto sellador o realizar una imprimación de las paredes. Estos productos se colocan antes de la pintura para mejorar la adherencia y durabilidad. Son ideales para paredes muy porosas o para colores intensos.
  4. Una vez que realices todos los pasos anteriores, las paredes de la casa ya estarán listas para el paso final de este DIY: pintar. Cubre los muebles, tapa los zócalos para que no se manchen, protege el piso y utiliza un rodillo en buen estado.

Cómo limpiar las paredes de la casa: DIY sencillo

limpiar paredes
Limpia las manchas en las paredes y techos de la casa apenas ocurran.&nbsp;

Lo mejor para limpiar las paredes de la casa es utilizar productos suaves, no abrasivos y que mantengan el color intacto.

Utiliza una mezcla de agua tibia y jabón neutro para manchas de comida o sustancias fáciles de remover.

Si aparecen manchas de moho u hongos, puedes colocar un poco de vinagre blanco para limpiarlas. Lo mismo con las manchas de tinta o lapicera que pueden dejar los niños por las paredes de la casa.

