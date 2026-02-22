Guía completa: cómo preparar las paredes de la casa para pintarlas

Para obtener un buen resultado al pintar la casa, es importante tener en cuenta tanto el momento de la pintura como la preparación previa.

pintar No podemos pintar un techo o pared rota o inflada por la humedad sin antes resolverlo.

Uno de los primeros pasos consiste en rellenar los agujeros y las marcas. Para ello puedes recurrir a un DIY y colocar masilla en el interior de los orificios con ayuda de una espátula. Antes de colocar el empaste, limpia bien el orificio. Una vez que los huecos estén tapados, es momento de lijar las paredes. El lijado ayuda a emparejar la pared, nivelarla y eliminar irregularidades. Lo ideal es colocar una mezcla adhesiva plástica de secado rápido. Para finalizar este paso del DIY, vuelve a lijar la pared una vez que la mezcla esté seca. Para continuar con este DIY de casa, puedes colocar un producto sellador o realizar una imprimación de las paredes. Estos productos se colocan antes de la pintura para mejorar la adherencia y durabilidad. Son ideales para paredes muy porosas o para colores intensos. Una vez que realices todos los pasos anteriores, las paredes de la casa ya estarán listas para el paso final de este DIY: pintar. Cubre los muebles, tapa los zócalos para que no se manchen, protege el piso y utiliza un rodillo en buen estado.

Cómo limpiar las paredes de la casa: DIY sencillo

limpiar paredes Limpia las manchas en las paredes y techos de la casa apenas ocurran.

Lo mejor para limpiar las paredes de la casa es utilizar productos suaves, no abrasivos y que mantengan el color intacto.

Utiliza una mezcla de agua tibia y jabón neutro para manchas de comida o sustancias fáciles de remover.

Si aparecen manchas de moho u hongos, puedes colocar un poco de vinagre blanco para limpiarlas. Lo mismo con las manchas de tinta o lapicera que pueden dejar los niños por las paredes de la casa.