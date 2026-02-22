Manuel Lanzini aplicó la Ley del Ex y abrió el marcador para Vélez ante River

El enganche, formado y con un pasado glorioso en el club de Núñez (150 partidos y 4 títulos), había saludado afectuosamente antes del pitazo inicial a Marcelo Gallardo y a sus ex compañeros.

2026_02_260222013 Lanzini pidió perdón tras hacerle un gol a River.

Sin embargo, apenas a los 5 minutos de juego se hizo presente en el marcador de la manera más dolorosa para los hinchas de River: Lanzini recibió tras una pérdida en mitad de cancha del Millonario, encaró con decisión y sacó un remate preciso desde afuera del área. El tiro rasante al primer palo pegó en la base del caño antes de entrar y se transformó en golazo para el 1-0 de Vélez.