Manuel Lanzini aplicó la Ley del Ex y abrió el marcador para Vélez ante River

En el Estadio José Amalfitani Manuel Lanzini aplicó una vez más la denominada Ley del Ex para abrir el marcador para Vélez ante River.

Lanzini abrió el marcador en Liniers.

El enganche, formado y con un pasado glorioso en el club de Núñez (150 partidos y 4 títulos), había saludado afectuosamente antes del pitazo inicial a Marcelo Gallardo y a sus ex compañeros.

Lanzini pidió perdón tras hacerle un gol a River.

Sin embargo, apenas a los 5 minutos de juego se hizo presente en el marcador de la manera más dolorosa para los hinchas de River: Lanzini recibió tras una pérdida en mitad de cancha del Millonario, encaró con decisión y sacó un remate preciso desde afuera del área. El tiro rasante al primer palo pegó en la base del caño antes de entrar y se transformó en golazo para el 1-0 de Vélez.

El ex River no lo gritó, mostró respeto pidiendo disculpas con gestos y evitó cualquier celebración excesiva, en un gesto de caballerosidad, pero fue un golpe durísimo para su ex equipo en el arranque del partido, donde Vélez, puntero e invicto, sorprendió al conjunto de Gallardo, que buscaba mejorar su irregular campaña en el Torneo Apertura.

Otro gol de Lanzini en Vélez

Manuel Lanzini llegó a Vélez en agosto de 2025 y lleva 5 goles en total con la camiseta del Fortín en competiciones oficiales.

El de este domingo contra River fue su primer gol en lo que va de este Torneo Apertura donde acumula 5 apariciones.

