Tener un lavarropas que parece querer escapar del lavadero no es solo una molestia acústica; es una señal de alerta que no deberías ignorar. Este fenómeno que es más común de lo que parece, suele ocurrir durante el ciclo de centrifugado, cuando el tambor alcanza sus revoluciones más altas. Si lo notas, debes actuar antes que el daño sea irreversible.
Qué significa que tu lavarropas vibre violentamente y cómo solucionar el problema
Muchas personas no entienden qué significa este comportamiento en tu lavarropas. Descubre las posibles causas, en la nota
Para entender qué significa que este electrodoméstico presente estas sacudidas, debemos mirar más allá de la superficie. Básicamente, una vibración violenta es el síntoma de un desequilibrio físico.
Qué significa que tu lavarropas vibre violentamente
En primer lugar, esto puede representar desde un error humano en la carga de ropa hasta el desgaste natural de los componentes internos que absorben el impacto del movimiento. En términos técnicos, significa que la fuerza centrífuga no está siendo compensada correctamente, lo que hace que se genere un estrés mecánico.
Si el lavarropas no está perfectamente apoyado sobre sus cuatro patas, cualquier pequeño movimiento se amplifica. Es decir, debes controlar de que tu piso se encuentre nivelado.
Lavar una sola prenda muy pesada (como un acolchado o una alfombra) hace que el peso se concentre en un solo lado del tambor, por lo que debes chequear siempre la carga.
Si el electrodoméstico es nuevo, es probable que aún tenga instalados los tornillos de seguridad traseros que se usan para el traslado. Por último, la causa pueden ser los amortiguadores que, al igual que los autos, pueden perder su calidad y eficacia.
Cómo solucionar el problema dependiendo la causa
- Nivelación manual: apoya tus manos sobre el lavarropas y trata de balancearlo. Si se mueve, ajusta las patas roscables hasta que quede firme. Usa un nivel de burbuja si tienes uno a mano.
- Distribución de la ropa: evita el "efecto bola". Mezcla prendas grandes con pequeñas para que el peso se distribuya uniformemente por todo el tambor.
- Uso de gomas antivibración: existen almohadillas de goma económicas que se colocan debajo de las patas y ayudan a absorber el impacto, protegiendo también tu piso.
Si después de nivelar las patas y cuidar la carga el problema persiste, lo que significa es que el daño podría ser interno. Los rulemanes (rodamientos) o la cruceta del tambor podrían estar rotos, por lo que deberías contactar con un especialista.