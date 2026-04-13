Qué significa que tu lavarropas vibre violentamente y cómo solucionar el problema

Si el lavarropas no está perfectamente apoyado sobre sus cuatro patas, cualquier pequeño movimiento se amplifica. Es decir, debes controlar de que tu piso se encuentre nivelado.

Lavar una sola prenda muy pesada (como un acolchado o una alfombra) hace que el peso se concentre en un solo lado del tambor, por lo que debes chequear siempre la carga.

lavarropas truco Si el daño persisite, será mejor que te contactes con un especialista.

Si el electrodoméstico es nuevo, es probable que aún tenga instalados los tornillos de seguridad traseros que se usan para el traslado. Por último, la causa pueden ser los amortiguadores que, al igual que los autos, pueden perder su calidad y eficacia.

Cómo solucionar el problema dependiendo la causa

Nivelación manual: apoya tus manos sobre el lavarropas y trata de balancearlo. Si se mueve, ajusta las patas roscables hasta que quede firme. Usa un nivel de burbuja si tienes uno a mano.

apoya tus manos sobre el lavarropas y trata de balancearlo. Si se mueve, ajusta las patas roscables hasta que quede firme. Usa un nivel de burbuja si tienes uno a mano. Distribución de la ropa: evita el "efecto bola". Mezcla prendas grandes con pequeñas para que el peso se distribuya uniformemente por todo el tambor.

evita el "efecto bola". Mezcla prendas grandes con pequeñas para que el peso se distribuya uniformemente por todo el tambor. Uso de gomas antivibración: existen almohadillas de goma económicas que se colocan debajo de las patas y ayudan a absorber el impacto, protegiendo también tu piso.

Si después de nivelar las patas y cuidar la carga el problema persiste, lo que significa es que el daño podría ser interno. Los rulemanes (rodamientos) o la cruceta del tambor podrían estar rotos, por lo que deberías contactar con un especialista.