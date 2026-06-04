Pocos lo saben: el truco para calcular la carga correcta del lavarropas y evitar romper el electrodoméstico

lavarropas (1) El truco para saber cuánta ropa cargar en el lavarropas.

Una carga adecuada es aquella que garantiza que la ropa tenga total libertad para moverse en el interior del tambor. Cuando el lavarropas se llena a presión, la circulación del agua y el jabón se entorpece, el enjuague pierde efectividad y el mecanismo sufre de vibraciones excesivas que aceleran su desgaste físico. Más allá del peso en kilos, la referencia más confiable es medir visualmente el espacio disponible en el tambor:

Carga regular: cuando las prendas ocupan aproximadamente la mitad del tambor.

Carga grande: cuando ropa llega hasta las tres cuartas partes de la capacidad del espacio disponible.

Carga extragrande: se puede ocupar el tambor completo, pero bajo ninguna circunstancia se debe compactar la ropa.

Para este caso último caso, se recomienda aplicar el truco de la palma, el cual consiste introducir la mano con facilidad en la parte superior y que quede espacio. Si la mano no entra, significa que el lavarropas está sobrecargado y corre riesgo de romperse.

Recordá que el objetivo de un lavado nunca debe ser simplemente hacer que todo entre, sino asegurar que las prendas puedan agitarse, enjuagarse y distribuirse de manera uniforme.

lavarropas Así podrás prolongar la vida útil del lavarropas.

Por último, tenés que considerar que prolongar la durabilidad del electrodoméstico requiere complementar la carga correcta con hábitos de mantenimiento básicos. En concreto, deberás limpiar con frecuencia tanto el filtro como la goma protectora de la puerta. Asimismo, es fundamental dejar la puerta entreabierta después de cada uso, reduciendo la concentración de humedad y la aparición de malos olores en el interior del lavarropas.