Garantía de grandes partidos en Champions League: Atlético Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs PSG

LaChampions League ofrece partidos de alto vuelo ya que durante el martes y el miércoles se definirá qué equipos clasificarán a las semifinales del certamen de equipos más importante de Europa. La serie está abierta ya que las diferencias en goles son de uno o dos, por lo que serán jornadas de buen fútbol.
En caso de mantener la diferencia los dirigidos por Diego Simeone volverán a disputar las semifinales de la Champions League, instancia que jugaron por última vez en la temporada 2016/17 en donde quedaron eliminados frente al Real Madrid (quienes finalmente levantaron la Orejona).
Champions League - Cuartos de final (Vuelta).
Atlético de Madrid (España) - Barcelona (España).
Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Hora: 16.
TV: ESPN, Disney+ Premium.
Paralelamente, en Anfield el Liverpool buscará dar vuelta la historia frente al PSG ya que en el Parc des Princes el conjunto francés se impuso por 2 a 0; los goles fueron obra de Désiré Doué y de Khvicha Kvaratskhelia.
El conjunto inglés ha tenido una temporada muy irregular y está muy lejos de las primeras posiciones de la Premier League donde marcha quinto con el objetivo de clasificar a la próxima Champions League.
Champions League - Cuartos de final (Vuelta).
Liverpool (Inglaterra) - PSG (Francia).
Estadio: Anfield.
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).
Hora: 16.
TV: FOX Sports 2, Disney+ Premium.
El resto de los partidos de la Champions League
Durante el miércoles el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa en el Emirates Stadium donde buscará defender la mínima diferencia que consiguió en Portugal al imponerse en la última del partido por 1 a 0.
Además, el Real Madrid visitará en Alemania al Bayern Múnich luego de caer en España por 2 a 1, en un partido que promete ser memorable.