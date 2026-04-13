Garantía de grandes partidos en Champions League: Atlético Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs PSG

julian 2 Julián Álvarez volvió a convertir por la Champions League frente al Barcelona.

La Champions League define a los semifinalistas

El partido de ida correspondiente a los cuartos de final se disputó en el Spotify Camp Nou donde el Atlético de Madrid se impuso al Barcelona por 2 a 0, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

En caso de mantener la diferencia los dirigidos por Diego Simeone volverán a disputar las semifinales de la Champions League, instancia que jugaron por última vez en la temporada 2016/17 en donde quedaron eliminados frente al Real Madrid (quienes finalmente levantaron la Orejona).

Champions League - Cuartos de final (Vuelta).

- Cuartos de final (Vuelta). Atlético de Madrid (España) - Barcelona (España).

(España) - (España). Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Hora: 16.

TV: ESPN, Disney+ Premium.

Paralelamente, en Anfield el Liverpool buscará dar vuelta la historia frente al PSG ya que en el Parc des Princes el conjunto francés se impuso por 2 a 0; los goles fueron obra de Désiré Doué y de Khvicha Kvaratskhelia.

Liverpool - PSG Liverpool se juega la temporada frente al PSG por la Champions League.

El conjunto inglés ha tenido una temporada muy irregular y está muy lejos de las primeras posiciones de la Premier League donde marcha quinto con el objetivo de clasificar a la próxima Champions League.

Champions League - Cuartos de final (Vuelta).

- Cuartos de final (Vuelta). Liverpool (Inglaterra) - PSG (Francia).

(Inglaterra) - (Francia). Estadio: Anfield.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Hora: 16.

TV: FOX Sports 2, Disney+ Premium.

Real Madrid - Bayern Múnich El Real Madrid tiene un panorama complicado en su búsqueda por la Champions League número 16.

El resto de los partidos de la Champions League

Durante el miércoles el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa en el Emirates Stadium donde buscará defender la mínima diferencia que consiguió en Portugal al imponerse en la última del partido por 1 a 0.

Además, el Real Madrid visitará en Alemania al Bayern Múnich luego de caer en España por 2 a 1, en un partido que promete ser memorable.

Ambos encuentros están programados para las 16.