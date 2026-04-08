Champions League: Atlético de Madrid, con golazo de Julián Álvarez, batió al Barcelona de visitante

Barcelona sufrió la expulsión de Juan Cubarsi justo antes del primer gol y tendrá que mejorar mucho si quiere avanzar a semifinales.
PSG dio un paso hacia las semifinales de la Champions League
En el Parque los Príncipes, París Saint Germain le ganó 2 a 0 al Liverpool e irá el martes próximo a Anfield en busca de asegurar el pase a semifinales de la Champions League.
Los goles del campeón defensor fueron anotados por Desire Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, mientras que para la visita fue titular y vio la tarjeta amarilla Alexis Mac Allister.