Champions League: Atlético de Madrid, con golazo de Julián Álvarez, batió al Barcelona de visitante

Atlético de Madrid, con un golazo de Julián Álvarez, le ganó al Barcelona en la ida de cuartos de final de la Champions League donde el PSG batió al Liverpool.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García
Julián brilló en el Cam Nou.

Julián brilló en el Cam Nou.

Atlético de Madrid, con un golazo de Julián Álvarez de tiro libre, le ganó 2 a 0 al Barcelona, como visitante, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League donde el PSG, defensor del título, batió por el mismo marcador al Liverpool.

En el Camp Nou, el Aleti del Cholo Simeone sacó una buena ventaja pensando en la revancha y lo hizo con un golazo de Julián Álvarez quien fue titular junto a Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

El remate de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez tiene destino de gol del Atl&eacute;tico de Madrid ante el Barcelona, en la Champions League.

El remate de Julián Álvarez tiene destino de gol del Atlético de Madrid ante el Barcelona, en la Champions League.

Julián abrió el marcador a los 35' y el noruego Alexander Sorloth estiró la diferencia a los 70' para pensar en el partido de vuelta que será el próximo martes 14 en el Metropolitano.

Barcelona sufrió la expulsión de Juan Cubarsi justo antes del primer gol y tendrá que mejorar mucho si quiere avanzar a semifinales.

Embed - GOLAZO INOLVIDABLE DE JULIÁN Y TRIUNFO DEL ALETI EN EL CAMP NOU | Barcelona 0-2 At. Madrid | RESUMEN

PSG dio un paso hacia las semifinales de la Champions League

En el Parque los Príncipes, París Saint Germain le ganó 2 a 0 al Liverpool e irá el martes próximo a Anfield en busca de asegurar el pase a semifinales de la Champions League.

Embed - KHVICHA SE PASÓ A TODOS, DEFINIÓ COMO CRACK Y EL PSG FESTEJÓ | PSG 2-0 Liverpool | RESUMEN

Los goles del campeón defensor fueron anotados por Desire Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, mientras que para la visita fue titular y vio la tarjeta amarilla Alexis Mac Allister.

