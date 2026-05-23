El cibercrimen acelera con IA: Argentina registró 5.700 millones de intentos de ciberataques en 2025

contraseña hacker

El informe describe un escenario donde los ataques dejaron de ser episodios aislados para convertirse en operaciones organizadas y altamente profesionalizadas.

La Inteligencia Artificial aparece como uno de los grandes motores del cambio, según el reporte, estos grupos criminales comenzaron a utilizar herramientas basadas en IA para automatizar reconocimientos, detectar vulnerabilidades y acelerar ataques con una velocidad inédita.

Ese fenómeno redujo drásticamente el llamado “tiempo de explotación”, es decir, el período que transcurre entre la aparición pública de una falla de seguridad y el momento en que los ciberdelincuentes empiezan a aprovecharla.

Hasta hace poco, ese lapso rondaba los cinco días. Ahora puede caer a menos de 48 horas. En algunos casos, los ataques comienzan apenas unas horas después de que se divulga una vulnerabilidad.

La magnitud regional también encendió alarmas. Latinoamérica acumuló durante 2025 más de 843.300 millones de intentos de ciberataques, con Brasil, México y Colombia entre los países más afectados.

Piratas hacker teléfono.jpg Argentina registró 5.700 millones de intentos de ciberataques en 2025.

“El cibercrimen se ha convertido en una de las amenazas más persistentes y costosas a nivel global”, advirtió Derek Manky, vicepresidente global de Inteligencia de Amenazas en FortiGuard Labs.

Uno de los datos más impactantes del informe es el crecimiento explosivo del ransomware, el mecanismo mediante el cual los delincuentes secuestran información y exigen rescates económicos para devolverla.

Según el reporte, durante 2025 se registraron 7.831 víctimas confirmadas de ransomware a nivel mundial, frente a unas 1.600 del año anterior. El incremento fue del 389% en apenas un año.

Los sectores más afectados por el cibercrimen fueron manufactura, servicios financieros y comercio

Además, el informe detectó que las credenciales robadas continúan siendo una de las principales puertas de entrada para los ataques. En vez de vulnerar sistemas complejos, muchos ciberdelincuentes simplemente compran usuarios y contraseñas filtradas en la dark web.

La investigación también reveló un cambio importante en la lógica del robo de información. Los atacantes ya no buscan solamente contraseñas individuales, sino bases de datos completas que incluyen identidades digitales, historiales y datos almacenados en navegadores.

Según FortiGuard Labs, el cibercrimen comenzó a funcionar con esquemas cada vez más parecidos a los de una empresa tradicional: existen vendedores de accesos ilegales, operadores especializados y hasta servicios criminales “a demanda” impulsados por Inteligencia Artificial.

Entre las herramientas detectadas aparecen plataformas como WormGPT, FraudGPT y HexStrike AI, capaces de automatizar pruebas de penetración y generar rutas de ataque de manera autónoma.

En paralelo, los ataques de fuerza bruta tradicionales empezaron a disminuir. Pero lejos de significar una mejora, los especialistas creen que refleja algo más preocupante: los delincuentes están dejando de atacar al azar y ahora seleccionan objetivos específicos con mucha mayor precisión.

El informe concluye que las organizaciones ya no pueden depender únicamente de sistemas tradicionales de seguridad y deberán incorporar herramientas defensivas basadas en Inteligencia Artificial para responder a amenazas que operan cada vez más rápido.