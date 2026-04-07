Champions League: Bayern Múnich le ganó el partido de ida al Real Madrid, en el Bernabéu

Embed - CON GOLAZO DE LUCHO DÍAZ, EL BAYERN APLASTÓ AL REAL MADRID | Real Madrid 1-2 Bayern | RESUMEN

Paralelamente, en Lisboa, Arsenal batió al Sporting con gol agónico del alemán Kai Havertz y buscará sentenciar el pase a semifinales en el partido de vuelta, en Londres, la semana próxima.

El mejor equipo de la fase liga de la Champions League, en la que sumó puntaje ideal, es claro favorito para alcanzar la próxima instancia.

Se completan los partidos de ida de cuartos de final de la Champions League

Los otros dos partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final serán este miércoles 8 de abril, también a las 16, con los siguientes enfrentamientos: Barcelona recibe a Atlético Madrid en el Camp Nou y Liverpool juega en Anfield Road con el campeón defensor Paris Saint-Germain.

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