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Champions League: Bayern Múnich le ganó el partido de ida al Real Madrid, en el Bernabéu

Bayern Múnich le ganó al Real Madrid, como visitante, y buscará definir en Alemania el pase a las semifinales de la Champions League 2025/26.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Kane y Díaz marcaron los goles.

Kane y Díaz marcaron los goles.

Bayern Múnich le ganó 2 a 1 al Real Madrid, como visitante, y buscará definir en Alemania, en condición de local, el pase a las semifinales de la Champions League 2025/26.

En el Bernabéu, con Franco Mastantuono en el banco de suplentes, el conjunto más ganador de esta competencia quedó en desventaja en la serie e irá por la revancha, en Múnich, el próximo miércoles 15.

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Luis D&iacute;az hizo el primero del Bayern M&uacute;nich ante el Real Madrid por la Champions League.

Luis Díaz hizo el primero del Bayern Múnich ante el Real Madrid por la Champions League.

El colombiano Luis Díaz abrió el marcador a los 41', el inglés Harry Kane aumentó en la primera jugada del segundo tiempo y Kylian Mbappé le dio vida al conjunto Merengue en la eliminatoria al marcar el gol del descuento.

Embed - CON GOLAZO DE LUCHO DÍAZ, EL BAYERN APLASTÓ AL REAL MADRID | Real Madrid 1-2 Bayern | RESUMEN

Paralelamente, en Lisboa, Arsenal batió al Sporting con gol agónico del alemán Kai Havertz y buscará sentenciar el pase a semifinales en el partido de vuelta, en Londres, la semana próxima.

El mejor equipo de la fase liga de la Champions League, en la que sumó puntaje ideal, es claro favorito para alcanzar la próxima instancia.

Se completan los partidos de ida de cuartos de final de la Champions League

Los otros dos partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final serán este miércoles 8 de abril, también a las 16, con los siguientes enfrentamientos: Barcelona recibe a Atlético Madrid en el Camp Nou y Liverpool juega en Anfield Road con el campeón defensor Paris Saint-Germain.

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.

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