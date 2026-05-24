Karim Crücce superó el récord de Ringo Bonavena como campeón de boxeo en peso pesado

Karim Crücce, hijo de Walter, medallista de oro en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, y de la ex púgil profesional Roxana Laborde, tiene 20 años (cumple 21 el 10 de septiembre), y por eso rompió el récord que poseía Bonavena, consagrado campeón nacional con 22 años cumplidos.

la marca anterior de ser el campeón de peso pesado más joven de la FAB recaía en el recordado Oscar Natalio Ringo Bonavena, que el 4 de septiembre de 1965 derrotó por puntos a Gregorio Goyo Peralta en el Luna Park.