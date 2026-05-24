El boxeo profesional argentino extraña la época de los grandes titanes de peso pesado que le dieron identidad propia a este deporte en el mundo. A 50 años de la muerte cruel de Oscar Ringo Bonavena, un joven de 20 años tomó su posta y se consagró este sábado como el campeón más joven en coronarse en los pesos completos.
Karim Crücce superó el récord de Ringo Bonavena como campeón de boxeo en peso pesado
Walter Karim Crücce derrotó este sábado en la FAB a Juárez y se consagró campeón argentino de peso pesado, batiendo el récord de Ringo Bonavena
Apenas le bastó menos de un round al bonaerense Karim Crücce (9-0-0, 9 KO) para coronarse campeón argentino FAB de peso pesado noqueando al pibe de Del Viso Esteban Ramón Juárez (6-9-1, 3 KO) en el pleito principal de la velada realizada este sábado por la noche en el estadio de la Federación Argentina, en Almagro.
Karim Crücce es el campeón de boxeo peso pesado más joven del país
Karim Crücce, hijo de Walter, medallista de oro en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, y de la ex púgil profesional Roxana Laborde, tiene 20 años (cumple 21 el 10 de septiembre), y por eso rompió el récord que poseía Bonavena, consagrado campeón nacional con 22 años cumplidos.
la marca anterior de ser el campeón de peso pesado más joven de la FAB recaía en el recordado Oscar Natalio Ringo Bonavena, que el 4 de septiembre de 1965 derrotó por puntos a Gregorio Goyo Peralta en el Luna Park.