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Huracán Las Heras visita a Argentino de Monte Maíz en el inicio de la segunda ronda: probables formaciones

Huracán Las Heras visita a Argentino de Monte Maíz este sábado, a las 15.30, en el inicio de la segunda ronda del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras jugará de visitante ante Argentino de Monte Maíz en el inicio de la segunda rueda del Federal A.

Huracán Las Heras jugará de visitante ante Argentino de Monte Maíz en el inicio de la segunda rueda del Federal A.

En el marco de la décima fecha (la primera de la segunda ronda) del Grupo C del Torneo Federal A, Huracán Las Heras visitará a Argentino de Monte Maíz. El partido se jugará este sábado, desde las 15.30, en el estadio Modesto Marrone y contará con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.

Huracán Las Heras 2--
El Globo tras la derrota ante FADEP buscará volver a ganar frente al duro Argentino Monte Maíz.

El Globo tras la derrota ante FADEP buscará volver a ganar frente al duro Argentino Monte Maíz.

El equipo dirigido por Sergio 'Toti' Arias viene de perder 1 a 0 ante FADEP. El Globo acumula dos partidos consecutivos sin conocer la victoria e intentará dar vuelta la página en el inicio de la nueva ronda

Huracán se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos. Esto producto de dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Está a seis puntos del líder de la Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16).

concentrados Huracán Las Heras.

Así llega Argentino de Monte Maíz, el rival de Huracán Las Heras

Argentino de Monte Maíz llega muy motivado. En su última presentación venció 4-1 a San Martín en condición de local, recinto en el que marcha invicto. Suma 12 puntos y está tercero en la tabla, a cuatro unidades del líder. A lo largo del torneo ha cosechado tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En el estadio General San Martín, el resultado fue un empate sin goles.

Probables formaciones

  • Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Hugo Vera, Matías Barbero, Elías Corona y Leonardo López; Facundo Rassol, Sebastián González, Rodrigo Laserre y Jorge Tejada; Ignacio Blanguetti y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.
  • Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
  • Estadio: Modesto Marrone
  • Árbitro: Maximiliano Manduca
  • Hora: 15.30

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