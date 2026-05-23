Huracán Las Heras visita a Argentino de Monte Maíz en el inicio de la segunda ronda: probables formaciones

Huracán se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos. Esto producto de dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Está a seis puntos del líder de la Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16).

concentrados Huracán Las Heras.

Así llega Argentino de Monte Maíz, el rival de Huracán Las Heras

Argentino de Monte Maíz llega muy motivado. En su última presentación venció 4-1 a San Martín en condición de local, recinto en el que marcha invicto. Suma 12 puntos y está tercero en la tabla, a cuatro unidades del líder. A lo largo del torneo ha cosechado tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En el estadio General San Martín, el resultado fue un empate sin goles.

Probables formaciones