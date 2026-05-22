Motociclismo: Mariano Villalobos y Federico Márquez buscarán destacarse en el GP3 Argentina de La Pampa

La actividad se desarrollará del 22 al 24 de mayo en el Autódromo de la provincia de La Pampa, escenario que volverá a recibir al motociclismo de velocidad después de ocho años sin competencias nacionales.

El cronograma comenzará el jueves con un Track Day y entrenamientos libres, mientras que el viernes habrá prácticas oficiales. El sábado será tiempo de clasificación y Superpole, mientras que las finales se disputarán el domingo.

Cómo llegan Federico Márquez y Mariano Vilallobos a la competencia de motociclismo de La Pampa

Federico Márquez afrontará la competencia junto al equipo Aero Racing y llega después de un buen rendimiento en la apertura del campeonato disputada en Termas de Río Hondo.

En aquella fecha, el mendocino logró finalizar quinto durante la carrera del sábado, aunque posteriormente sufrió una caída en la jornada del domingo.

Mientras que Mariano Villalobos viene atravesando un gran presente dentro de la categoría, luego de destacarse en el cierre de la temporada pasada y también en recientes competencias especiales disputadas durante las últimas semanas.

Además, ambos pilotos participaron recientemente de un evento especial con carreras tipo exhibición, donde Federico Márquez logró quedarse con la competencia del sábado, mientras que Villalobos obtuvo una destacada actuación durante la jornada del domingo.

La Supersport 300 aparece actualmente como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del GP3 Argentina, con un parque competitivo y pilotos jóvenes que buscan proyectarse a nivel nacional.

Tanto Villalobos como Márquez buscarán sumar puntos importantes en una fecha que promete finales muy ajustadas en el circuito pampeano.

Además, Mariano Villalobos cuenta con el acompañamiento de MUTA Club Gym, que forma parte del proyecto deportivo que impulsa al piloto mendocino durante la temporada 2026.

Cómo será la actividad en La Pampa

El circuito de Toay tendrá actividad durante tres jornadas consecutivas, manteniendo el formato habitual del campeonato argentino de velocidad.

Jueves: Track Day y entrenamientos libres.

Viernes: prácticas oficiales.

Sábado: clasificación y Superpole.

Domingo: warm-up y carreras finales.

Los horarios de carrera del GP3 Argentina en Toay

Las finales del domingo 24 de mayo comenzarán a las 11.20. La actividad tendrá cuatro competencias principales y se podrá seguir por el canal oficial de YouTube de GP3 Sports.