Hay rumores sobre la trasferencia de Nico Paz a un cotizado club: qué dijo Fábregas, el entrenador del Como

Qué dijo Fábregas sobre el interés del Inter por Nico Paz

"Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Sí puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene”, dijo el ex volante español.

Es que el defensor de la Selección argentina Javier Zanetti, vicepresidente del Neroazzurro, había elogiado al juvenil de 21 años. "Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial '98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes", había dicho el exdefensor.

"¿Javier Zanetti ha hablado de Nico Paz? Lo siento. Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, conoce bien cómo funcionan las cosas. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Sé que Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, así que hay que mostrar respeto”, respondió con contundencia Fábregas.

Cesc Fábregas Nico Paz Fábregas no quiere que Nico Paz se vaya del Como.

Cuánto vale el pase de Nico Paz

El pase de Nico Paz, el jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife que jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tiene un valor de mercado que oscila los 65 millones de euros debido a su gran actualidad, según Transfermarkt.

En la última temporada jugó 40 partidos, entre los que convirtió 13 goles y repartió 8 asistencias. Además, tiene contrato vigente con Como 1907 hasta junio de 2028.