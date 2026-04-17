El tremendo gol de Nico Paz para Como de Italia: ¿vuelve al Real Madrid?

Nicolás Paz está intratable. El volante de la Selección argentina marcó el gol del Como, que perdió este viernes ante Sassuolo por 2 a 1, por la fecha 33 de la Liga de Italia.
El volante de la Selección argentina Nicolás Paz marcó el gol del Como, que cayó ante Sassuolo por 2 a 1, por la fecha 33 de la Liga de Italia.
Nicolás Paz está intratable. El volante de la Selección argentina marcó el gol del Como, que perdió este viernes ante Sassuolo por 2 a 1, por la fecha 33 de la Liga de Italia.
Nico Paz, quien tiene muchas posibilidades de integrar la lista de la Selección Argentina en el Mundial 2026, marcó un gran tanto de cabeza. Para los neroverdi marcaron Cristian Volpato y el angoleño M'Bala Nzola.
"No quiero pensar en esas cosas . Estoy ciento por ciento concentrado aquí en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos", expresó el habilidoso zurdo de 21 años en una entrevista con Sport Mediaset.
"Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro, más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo", dijo.
El club merengue, donde se formó y debutó Nicolás Paz, tiene una opción de repesca de nueve millones de euros y lo tiene como una de las opciones de fichaje para la próxima temporada. Por otra parte, también se rumoreó un supuesto interés del Inter, aunque el futbolista aseguró que "no ha habido nada" por el momento.
Paz lleva 36 partidos esta temporada, suma 14 goles y 7 asistencias (en todas las competiciones) en el Como. En la Serie A, convirtió 12 goles, lo que lo ubica como segundo máximo artillero del torneo, solo superado por Lautaro Martínez y superando la línea de su compañero de equipo, el griego Anastasios Douvikas.