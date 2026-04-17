El tremendo gol de Nico Paz para Como de Italia: ¿vuelve al Real Madrid?

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"Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro, más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo", dijo.

El club merengue, donde se formó y debutó Nicolás Paz, tiene una opción de repesca de nueve millones de euros y lo tiene como una de las opciones de fichaje para la próxima temporada. Por otra parte, también se rumoreó un supuesto interés del Inter, aunque el futbolista aseguró que "no ha habido nada" por el momento.

Paz lleva 36 partidos esta temporada, suma 14 goles y 7 asistencias (en todas las competiciones) en el Como. En la Serie A, convirtió 12 goles, lo que lo ubica como segundo máximo artillero del torneo, solo superado por Lautaro Martínez y superando la línea de su compañero de equipo, el griego Anastasios Douvikas.