Turismo lanzó el prode Mansa Pasión, un juego que une el Mundial y los atractivos de Mendoza

mendoza mansa pasion mundial La imagen que utiliza el Emetur para promocionar el prode para el Mundial. Foto: Prensa de Gobierno

Los interesados deberán ingresar a prode.mendoza.tur.ar, registrarse y completar sus pronósticos antes del inicio de cada encuentro. Cada acierto otorgará puntos que permitirán avanzar posiciones en la tabla de clasificación.

Premios para vivir Mendoza

Además de los premios finales para quienes lideren el ranking general, el prode Mansa Pasión contará con 7 sorteos especiales durante el desarrollo del Mundial. En cada fecha de corte, los participantes tendrán la posibilidad de ganar una caja de vinos de Mendoza, celebrando así la pasión por el fútbol y uno de los productos emblemáticos de la provincia.

Las fechas de corte serán:

Primer corte: 17 de junio. Sorteo: 18 de junio.

Segundo corte: 23 de junio. Sorteo: 24 de junio.

Tercer corte: 27 de junio. Sorteo: 28 de junio.

Cuarto corte: 3 de julio. Sorteo: 4 de julio.

Quinto corte: 7 de julio. Sorteo: 8 de julio.

Sexto corte: 11 de julio. Sorteo: 12 de julio.

Séptimo corte: 15 de julio. Sorteo: 16 de julio.

Valle Grande - San Rafael (1).jpg Un paseo en catamarán en Valle Grande, uno de los premios del prode de Mansa Pasión. Foto: gentileza

Premios finales

Primer premio

Dos noches para cuatro personas en Rosell Boher.

Dos noches para cuatro personas en Puesto del Indio.

Almuerzo y visita en Finca Decero.

Excursión a alta montaña con Saint Germain.

Segundo premio

Tres noches para cuatro personas en Posada Bodega Chaglasian.

Visita a Laberinto de Borges.

Bajada de rafting y cruce en catamarán a la playa en Valle Grande.

Cena en El Bodegón.

Tercer premio

Tres noches para dos personas en Esplendor.

Almuerzo y visita en Finca Agostino.

Excursión a alta montaña con Saint Germain.

Puesto del indio8.jpg Dos noches de alojamiento para cuatro personas en Puesto del Indio, otro de los premios para quienes ganen el prode de Mansa Pasión.

Una campaña para vivir el Mundial desde Mendoza

El prode forma parte de Mansa Pasión, la campaña impulsada por el Gobierno de Mendoza para acompañar el Mundial con propuestas que integran turismo, gastronomía, vino, naturaleza y experiencias en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca convertir cada partido en una oportunidad para conectar con la identidad mendocina y promover los distintos destinos y prestadores turísticos que forman parte de la oferta provincial.

Con esta propuesta, Mendoza invita a vivir la pasión del fútbol desde una perspectiva diferente, combinando la emoción de la competencia deportiva con experiencias únicas que reflejan la esencia de uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina.

Cómo participar