Mendoza "copó" las redes y la campaña turística llegó a casi 2 millones de personas

La campaña turística “Mendoza, Manso Destino”, del Emetur, logró un fuerte impacto entre mendocinos y potenciales visitantes, con resultados que el Gobierno calificó como “contundentes” en alcance, recordación y visibilidad digital.
Según datos del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la acción promocional llegó a 1.781.815 personas únicas a través de Instagram y Facebook y acumuló 4.188.348 impresiones, lo que "evidencia una presencia sostenida en el consumo cotidiano de contenidos".
La presidenta del organismo, Gabriela Testa, destacó que desde el inicio de la gestión se invitó al sector privado a aprovechar la inversión publicitaria provincial para posicionar el destino.
Además, subrayó que el sitio oficial de turismo “se ha convertido en un verdadero metabuscador”, que permite a turistas y residentes encontrar propuestas gastronómicas y turísticas en un solo lugar.
Fuerte presencia digital
Uno de los indicadores clave de la campaña fue la frecuencia de exposición. Cada persona alcanzada vio las promociones en promedio 2,35 veces, un factor determinante para lograr recordación y convertir la visibilidad en acciones concretas.
El rendimiento digital posicionó a las llamadas Mansas Promos entre las iniciativas comerciales con mayor visibilidad en Mendoza en los últimos años, con una presencia que prácticamente “copó” el entorno digital.
Las promociones más buscadas
El impacto también se reflejó en el sitio oficial Mendoza Turismo.
Entre el 1 de enero y el 9 de abril de 2026, las secciones vinculadas a promociones se ubicaron entre las más consultadas:
- Manso Menú: 57 mil vistas
- Mansa Bodega: más de 26 mil
- Manso Alojamiento: 25 mil
En conjunto, estas propuestas superaron las 107 mil visualizaciones, lo que representa el 22% del tráfico total del sitio.
Premio nacional y nueva etapa
El desempeño de la campaña trascendió el ámbito digital. Durante la Feria Internacional de Turismo, Mendoza fue distinguida con el premio FED a la Mejor Campaña Publicitaria Turística del país.
Con estos resultados, la estrategia alcanzó lo que desde el sector definen como una “saturación positiva”: cobertura casi total del público objetivo con una frecuencia suficiente para que el mensaje no pase desapercibido.
En paralelo, el Emetur ya lanzó un adelanto de la próxima etapa promocional: “Mendoza, Mansa Pasión”, que continuará la línea creativa de la campaña anterior.
Actualmente, el organismo convocó a prestadores gastronómicos y turísticos de toda la provincia a sumarse a nuevas acciones promocionales, con la expectativa de repetir el impacto logrado.