Mendoza "copó" las redes y la campaña turística llegó a casi 2 millones de personas

Asamblea Legislativa 2025 Gabriela Testa Gabriela Testa, la directora del Emetur. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Además, subrayó que el sitio oficial de turismo “se ha convertido en un verdadero metabuscador”, que permite a turistas y residentes encontrar propuestas gastronómicas y turísticas en un solo lugar.

Fuerte presencia digital

Uno de los indicadores clave de la campaña fue la frecuencia de exposición. Cada persona alcanzada vio las promociones en promedio 2,35 veces, un factor determinante para lograr recordación y convertir la visibilidad en acciones concretas.

El rendimiento digital posicionó a las llamadas Mansas Promos entre las iniciativas comerciales con mayor visibilidad en Mendoza en los últimos años, con una presencia que prácticamente “copó” el entorno digital.

Las promociones más buscadas

El impacto también se reflejó en el sitio oficial Mendoza Turismo.

Campaña turística Mendoza, manso destino - turismo - turistas - gastronomía y vinos en la montaña Vacaciones en Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Entre el 1 de enero y el 9 de abril de 2026, las secciones vinculadas a promociones se ubicaron entre las más consultadas:

Manso Menú: 57 mil vistas

Mansa Bodega: más de 26 mil

Manso Alojamiento: 25 mil

En conjunto, estas propuestas superaron las 107 mil visualizaciones, lo que representa el 22% del tráfico total del sitio.

Premio nacional y nueva etapa

El desempeño de la campaña trascendió el ámbito digital. Durante la Feria Internacional de Turismo, Mendoza fue distinguida con el premio FED a la Mejor Campaña Publicitaria Turística del país.

Con estos resultados, la estrategia alcanzó lo que desde el sector definen como una “saturación positiva”: cobertura casi total del público objetivo con una frecuencia suficiente para que el mensaje no pase desapercibido.

En paralelo, el Emetur ya lanzó un adelanto de la próxima etapa promocional: “Mendoza, Mansa Pasión”, que continuará la línea creativa de la campaña anterior.

Actualmente, el organismo convocó a prestadores gastronómicos y turísticos de toda la provincia a sumarse a nuevas acciones promocionales, con la expectativa de repetir el impacto logrado.