La Universidad Austral se presenta en Mendoza para atraer futuros alumnos: expectativas y oferta educativa

Cuenta con diferentes stands, talleres, reuniones y charlas destinadas a orientar a los estudiantes y familias que empiezan a buscar universidades y ofertas en educación.

Universidad Austral trae una propuesta federal y educativa a Mendoza

La expectativa en este encuentro está puesta en hacer llegar o funcionar como puente entre los jóvenes mendocinos que están en la búsqueda de universidades y quizás no logran acceder a las ofertas de educación disponibles en Buenos Aires.

Ignacio García Costa Univeridad Austral Experiencia Austral en Mendoza.

"Tenemos una gran expectativa porque nosotros como universidad, bien como dice la palabra, universidades del universo, el todo, el conocimiento, la investigación, y luego la transformación en tecnología para la industria. Nosotros creemos, sinceramente, en un aprendizaje con múltiples miradas sobre un mismo problema", explicó el director de Admisiones de Grado de la Universidad Austral, Ignacio García Costa.

Universidad Austral se caracteriza por su "ADN federal", señaló García Costa. Busca ser una universidad para el país y para Latinoamérica.

"Buscamos que los alumnos quieran trabajar en un ambiente estimulante para el estudio con una exigencia académica alcanzable, también por la cercanía de los profesores, por la calidad de las aulas. Que puedan tener la oportunidad de conocer la universidad hoy, en este encuentro", dijo.

La propuesta que hoy traen a Cuyo se define como novedosa. Universidad Austral recrea por medio de estands la oferta en educación que tienen sus facultades.

Talleres Experiencia Austral Durante la jornada se brindarán diferentes talleres.

En el primer piso de la Legislatura, los jóvenes y sus familias van a encontrar todas las facultades para encontrarse con directores de carrera y conocer sobre las ofertas en educación disponibles.

"Abajo, en la sección, hemos montado todas las otras áreas de la universidad: becas, hospedajes, desarrollo profesional y graduados, vida universitaria, para que conozcan toda la universidad y de esta manera puedan tener un conocimiento concreto en este pasaje del colegio a la vida universitaria sin tener que moverse hasta Buenos Aires", indicó García Costa.

Además, durante la jornada se van a realizar talleres de educación vocacional, de inteligencia artificial y diferentes actividades pensadas para los estudiantes y las diferentes carreras.

Stand Universidad Austral Más de 400 estudiantes de Mendoza asistirán a la experiencia.

Oferta educativa: qué carreras ofrece hoy la Universidad Austral en Cuyo

La institución tiene 6 facultades: Facultad de Educación, Estudios de Ciencias para la Familia, Facultad de Comunicación, Ingeniería, Derecho, Estudios Empresariales y Ciencias Biomédicas. Con un total de 24 carreras.

"Estamos notando la movilidad que va habiendo en el mundo del trabajo y, por tanto, vamos adaptando continuamente nuestra currícula sin perder la identidad de cada carrera, pero sí adaptándola a lo que necesita el trabajo en el futuro", agregó al respecto el director de Admisiones de Grado de la universidad.

Oferta educativa Universidad Austral La oferta educativa cuenta con 6 facultades y 24 carreras.

Durante el evento también se realizan actividades destinadas a padres, familias, docentes y directivos, pensadas para responder inquietudes y mostrar la óptica y calidad educativa que se ofrece.

"Este jueves, a partir de las 17, vamos a estar recibiendo a todas las familias que quieran entrevistas personales. Hemos venido 22 personas -entre docentes, autoridades y egresados- para recibirlos y atenderlos con mucho cariño y despejar todas las dudas", acotó García Costa.

La oferta educativa y la propuesta tienen como eje central la formación de profesionales para el futuro con una educación que proporcione habilidades laborales y personales.

Taller en Experiencia Austral Taller brindado por profesionales de la universidad en la Legislatura de la Provincia.

"El profesional del futuro claramente tiene que tener habilidades técnicas sobre la profesión en la que más afín se sienta. Pero por sobre todas las cosas, en un mundo en que la tecnología va a ir facilitando -no reemplazando-, ciertas tareas operativas, la humanidad va a ser un gran lujo y va a ser la gran necesidad", expresó.

Y agregó: "Nosotros formamos a los alumnos con una gran visión humana, una visión de espíritu crítico para siempre cuestionarse si lo que están observando puede tener una mirada diferente. Además, destacar el trabajo colaborativo, no quedarnos en la búsqueda de una solución por uno solo, sino con esa mirada de equipo que permite mayor riqueza y mejores resultados".

Las voces del evento: docentes y miembros de la universidad llegan a Cuyo

Lucía Carboni es profesora de Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Austral dentro de la carrera de Diseño, donde también abordan programas de comunicación y marketing.

Experiencia Austral Lucía Carboni, profesora de la Universidad Austral.

"El taller con el que estamos hoy de inteligencia artificial abarca todas las propuestas formativas que tiene la universidad porque lo que nos interesa es un poco ver cómo el hombre tiene todavía ese factor creativo frente al desarrollo electrónico", contó Carboni.

Experiencia Austral en Mendoza Taller de inteligencia artificial y creatividad.

En el stand de Viva Campus, en tanto, se muestra la oferta de hospedaje para aquellos estudiantes de Mendoza o Cuyo que deseen estudiar en Universidad Austral.

Universidad Austral en Cuyo Mayra de Viva Campus cuenta sobre las residencias y hospedajes para estudiantes extranjeros.

"Estamos ubicados frente a la Universidad Austral y lo que hacemos es el hospedaje para los estudiantes que vienen de otras provincias u otros lugares y que cursan en la universidad. Tenemos alojamientos que son privados para los chicos y comparten un área en común, como los campus extranjeros, que comparten la cocina, el living y demás. Y los ubicamos a los chicos de acuerdo a lo que van estudiando; por ejemplo, si es abogacía, tratamos de que estén todos juntos", contó la responsable del stand.