Listos para la final, una mendocina recibe a argentinos en su restaurante de Nueva Jersey

A pocas horas de la final entre Argentina y España, el restaurante que Carolina Robotti atiende junto a su esposo vive un movimiento que no recuerda haber visto nunca. En Nueva Jersey, muy cerca del estadio donde se jugará el partido, el salón se fue llenando de camisetas celestes y blancas, banderas y familias argentinas que buscan compartir la previa como si estuvieran en casa. "Se respira una alegría increíble", cuentan mientras ultiman los preparativos para una jornada que promete ser inolvidable.
Carolina también es mendocina. Nació en Maipú y llegó sola a Estados Unidos hace más de dos décadas para trabajar como asistente dental. Los fines de semana atendía mesas en un restaurante y fue allí donde conoció a otro mendocino que había emigrado algunos años antes. Se enamoraron lejos de su provincia, se casaron en Nueva Jersey y hoy son padres de Angelina y Milena. Juntos levantaron un restaurante y una dulcería donde ella se encarga de la decoración de los pasteles y de recibir a los clientes que, por estas horas, llegan con una sola conversación posible: la final del Mundial.
El Mundial que late a miles de kilómetros de distancia de Maipú
Las imágenes del local muestran mesas decoradas con los colores argentinos y un clima de fiesta que trasciende el fútbol. Para los mendocinos que viven lejos del país, el restaurante volvió a convertirse en un lugar de encuentro, abrazos y cábalas.
Mientras miles de hinchas copan las calles de Nueva York, Carolina sonríe detrás del mostrador. Sabe que, aunque esté a más de 8.000 kilómetros de Maipú, este domingo habrá un rincón de Mendoza latiendo muy cerca de la final.
En pocas palabras
- Restaurante de Maipú: Una mendocina abrió un local en Nueva Jersey que se convirtió en punto de encuentro para argentinos en la previa de la final del Mundial.
- Historia de Carolina: Emigró hace 20 años y junto a su esposo, ambos de Maipú, formaron una familia y un exitoso negocio gastronómico.
- Clima festivo: El local de Carolina y su esposo se tiñó de celeste y blanco, recibiendo a familias argentinas que buscan celebrar la previa del partido como si estuvieran en casa.