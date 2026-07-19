Listos para la final, una mendocina recibe a argentinos en su restaurante de Nueva Jersey

La previa del partido Argentina-España en el restaurante de la familia mendocina en Estados Unidos.

Carolina también es mendocina. Nació en Maipú y llegó sola a Estados Unidos hace más de dos décadas para trabajar como asistente dental. Los fines de semana atendía mesas en un restaurante y fue allí donde conoció a otro mendocino que había emigrado algunos años antes. Se enamoraron lejos de su provincia, se casaron en Nueva Jersey y hoy son padres de Angelina y Milena. Juntos levantaron un restaurante y una dulcería donde ella se encarga de la decoración de los pasteles y de recibir a los clientes que, por estas horas, llegan con una sola conversación posible: la final del Mundial.

El Mundial que late a miles de kilómetros de distancia de Maipú

Las imágenes del local muestran mesas decoradas con los colores argentinos y un clima de fiesta que trasciende el fútbol. Para los mendocinos que viven lejos del país, el restaurante volvió a convertirse en un lugar de encuentro, abrazos y cábalas.