El campeón Marc Márquez volvió con todo y ganó la Carrera Sprint de MotoGP del Gran Premio de Hungría

Marc Márquez ganó la Carrera Sprint de Hungría de punta a punta

Tras el gran triunfo en la carrera corta de Marc Márquez, el podio se completó con su compatriota Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) en segunda posición (+1'' 548/1000) , y con Marco Bezzecchi (Aprilia Racing- +2'' 722/1000) cerrando el Top 3 tras una carrera sólida en la que supo defenderse en el grupo perseguidor y resistir la presión de sus rivales directos.

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Desde los primeros giros, el mayor de los Márquez logró sacar una pequeña ventaja cercana al segundo y medio respecto a Pedro Acosta, que se mantenía como su perseguidor más inmediato. Por detrás, se consolidaba una interesante dupla que prometía batalla por el podio: Marco Bezzecchi y Fermín Aldeguer.

Sin embargo, cuando Aldeguer se acercaba peligrosamente al italiano, sufrió un susto en la chicana de las curvas 9-10 que le hizo perder tiempo valioso. Ese pequeño error le relegó en la clasificación, cayendo por detrás de Raúl Fernández y de Diogo Moreira, situándose finalmente en la sexta posición tras ese incidente.

Así está el campeonato de MotoGP previo al Gran Premio de Hungría