El título podría ser "El Retorno del Rey", ya que este sábado se produjo el avasallador rendimiento del actual campeón Marc Márquez, tras su operación en el hombro derecho. Este sábado ganó la Clasificación y la Carrera Sprint de MotoGP en el Campeonato Mundial de Motociclismo.
El campeón Marc Márquez volvió con todo y ganó la Carrera Sprint de MotoGP del Gran Premio de Hungría
El español Marc Marquez, campeón 2025 de MotoGP tuvo una gran actuación en la Carrera Sprint del Gran Premio de Hungría donde se impuso ampliamente
El piloto español del equipo Ducati Lenovo Team, partió desde la 'pole', impuso su ley desde los primeros metros y controló la carrera con autoridad de principio a fin, imponiéndose con un tiempo de 21 minutos 22 segundos y 047 milésimas (21' 22'' 047/1000), y sumando 12 unidades (subió al 7° puesto del Campeonato), antes de la carrera principal del Gran Premio de Hungría, que largará a las 09 -hora argentina- y se podrá ver por ESPN y Disney+.
Marc Márquez ganó la Carrera Sprint de Hungría de punta a punta
Tras el gran triunfo en la carrera corta de Marc Márquez, el podio se completó con su compatriota Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) en segunda posición (+1'' 548/1000) , y con Marco Bezzecchi (Aprilia Racing- +2'' 722/1000) cerrando el Top 3 tras una carrera sólida en la que supo defenderse en el grupo perseguidor y resistir la presión de sus rivales directos.
Desde los primeros giros, el mayor de los Márquez logró sacar una pequeña ventaja cercana al segundo y medio respecto a Pedro Acosta, que se mantenía como su perseguidor más inmediato. Por detrás, se consolidaba una interesante dupla que prometía batalla por el podio: Marco Bezzecchi y Fermín Aldeguer.
Sin embargo, cuando Aldeguer se acercaba peligrosamente al italiano, sufrió un susto en la chicana de las curvas 9-10 que le hizo perder tiempo valioso. Ese pequeño error le relegó en la clasificación, cayendo por detrás de Raúl Fernández y de Diogo Moreira, situándose finalmente en la sexta posición tras ese incidente.