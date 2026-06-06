Horacio Zeballos sigue haciendo historia: se quedó con el bicampeonado de dobles de Roland Garros

Zeballos y Granollers comenzaron el primer set con un rápido quiebre, pero la dupla rival pudo recuperarse para igualar el asunto en tres games por lados.
Pero en el séptimo game Zeballos y Granollers, quienes llevan más de cinco años jugando en pareja, pudieron conseguir una nueva ruptura para luego mantener sus siguientes dos turnos de saque y así imponerse por 6-4.
En el segundo set tanto Zeballos como Granollers salieron mucho más confiados y rápidamente consiguieron tres quiebres al servicio de sus rivales para tomar una ventaja que les permitiría cerrar el encuentro con relativa facilidad.
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Zeballos festeja su nuevo título.
Para llegar a la final la dupla campeona había derrotado a Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, y a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.
A pesar de haber salido en Roland Garros, Zeballos caerá de la segunda a la tercera posición en el ranking ATP de dobles, aunque tiene muchas chances de pelear por el liderazgo en las próximas semanas.
Horacio Zeballos y Granollers ganaron su tercer título de Grand Slam
Así la dupla conformada por el argentino y el español conquistó su tercer título de Grand Slam, luego de los conseguidos en Roland Garros y el US Open 2025. Zeballos, además, consiguió su vigesimoctava consagración en un torneo de dobles.