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Horacio Zeballos sigue haciendo historia: se quedó con el bicampeonado de dobles de Roland Garros

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers al quedarse con el título de dobles en Roland Garros, el segundo Gran Slam de la temporada.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Marcel Granollers y Horacio Zeballos son bicampeones de dobles de Roland Garros.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos son bicampeones de dobles de Roland Garros.

Horacio Zeballos agiganta su leyenda. El tenista argentino y el español Marcel Granollers ganaron el título de dobles en Roland Garros, el segundo Gran Slam de la temporada, al superar en la gran final al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten con un cómodo 6-4 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego.

Zeballos y Granollers siguen haciendo historia, ya que el año pasado llegaron al número 1 del mundo en la categoría.

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Granollers y Zeballos hicieron historia en Roland Garros.

Granollers y Zeballos hicieron historia en Roland Garros.

Zeballos y Granollers comenzaron el primer set con un rápido quiebre, pero la dupla rival pudo recuperarse para igualar el asunto en tres games por lados.

Pero en el séptimo game Zeballos y Granollers, quienes llevan más de cinco años jugando en pareja, pudieron conseguir una nueva ruptura para luego mantener sus siguientes dos turnos de saque y así imponerse por 6-4.

En el segundo set tanto Zeballos como Granollers salieron mucho más confiados y rápidamente consiguieron tres quiebres al servicio de sus rivales para tomar una ventaja que les permitiría cerrar el encuentro con relativa facilidad.

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Zeballos festeja su nuevo t&iacute;tulo.

Zeballos festeja su nuevo título.

Para llegar a la final la dupla campeona había derrotado a Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, y a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

A pesar de haber salido en Roland Garros, Zeballos caerá de la segunda a la tercera posición en el ranking ATP de dobles, aunque tiene muchas chances de pelear por el liderazgo en las próximas semanas.

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Horacio Zeballos y Granollers ganaron su tercer título de Grand Slam

Así la dupla conformada por el argentino y el español conquistó su tercer título de Grand Slam, luego de los conseguidos en Roland Garros y el US Open 2025. Zeballos, además, consiguió su vigesimoctava consagración en un torneo de dobles.

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