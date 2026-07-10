Cuánto habrá en juego en la final de Wimbledon entre Jannik Sinner y Alexander Zverev

Ambos finalistas tienen asegurado un premio de 1.800.000 libras (2.411.784 dólares) pero el ganador duplicará el cheque a 3.600.000 libras (4.823.154 dólares).

La final masculina de Wimbledon se jugará este domingo 12 de julio a las 12 hora argentina y con TV por ESPN y Disney Plus.

Final checa en el cuadro femenino de Wimbledon

Este sábado 11 de julio, desde las 12 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus), se jugará la final del cuadro femenino de Wimbledon entre dos checas: Karolina Muchova y Linda Noskova, preclasificadas 10 y 9, respectivamente.

Los antecedentes de una final entre dos tenistas de la República Checa hay que buscarlo en 1986 cuando Martina Navratilova, ya nacionalizada estadounidense, enfrentó a Hanna Mandlikova, quien luego definió el Abierto de Australia de 1989 ante Helena Sukova.

La República Checa ganará su tercer título femenino de Wimbledon en los últimos 4 años ya que en 2023 ganó Marketa Vondrousova y en 2024 lo hizo Barbora Krejcikova.