Cuánto habrá en juego en la final de Wimbledon entre Jannik Sinner y Alexander Zverev

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon tras imponerse con autoridad en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada.
El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon tras imponerse con autoridad en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada.
El italiano, número uno del mundo y campeón defensor, derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, mientras que el alemán superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para avanzar a su segunda final consecutiva de un torneo Major.
Sinner, quien llegó a su 7ma. final de Grand Slam, ganó el 15to enfrentamiento de su carrera ante Djokovic para un historial favorable de 9 victorias contra 6 (6 a 1 en los últimos 7 cruces) y Zverev dejó atrás un comienzo irregular frente a Fery, la gran revelación del torneo, y alcanzó su segunda final consecutiva de Grand Slam tras haberse coronado en Roland Garros.
Ambos finalistas tienen asegurado un premio de 1.800.000 libras (2.411.784 dólares) pero el ganador duplicará el cheque a 3.600.000 libras (4.823.154 dólares).
La final masculina de Wimbledon se jugará este domingo 12 de julio a las 12 hora argentina y con TV por ESPN y Disney Plus.
Este sábado 11 de julio, desde las 12 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus), se jugará la final del cuadro femenino de Wimbledon entre dos checas: Karolina Muchova y Linda Noskova, preclasificadas 10 y 9, respectivamente.
Los antecedentes de una final entre dos tenistas de la República Checa hay que buscarlo en 1986 cuando Martina Navratilova, ya nacionalizada estadounidense, enfrentó a Hanna Mandlikova, quien luego definió el Abierto de Australia de 1989 ante Helena Sukova.
La República Checa ganará su tercer título femenino de Wimbledon en los últimos 4 años ya que en 2023 ganó Marketa Vondrousova y en 2024 lo hizo Barbora Krejcikova.