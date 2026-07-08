Wimbledon 2026: días, horarios y TV de los cruces de semifinales del Grand Slam sobre césped

Alexander Zverev, campeón en Roland Garros, y el local Arthur Fery, quien ingreso al torneo a través de una wild card, avanzaron a las semifinales de Wimbledon, el Grand Slam que se juega sobre césped.
Zverev, 2do favorito, le ganó con autoridad al 6to preclasificado, el estadounidense Taylor Fritz, por 6-4, 6-4 y 6-2 y Fery, de notable actuación, batió por 6-4, 7-6 (4) y 6-0 al italiano Flavio Cobolli, jugador número 9 del cuadro masculino y reciente finalista en Roland Garros.
Fery, de 23 años, es el 114 del mundo y representará al tenis británico en las semifinales masculinas de Wimbledon que se jugarán este viernes 10 de julio en el All England Lawn Tennis Club, en las afueras de Londres.
Aunque no está confirmada la programación el cruce entre Fery y Zverev completará la jornada de semifinales masculinas en la que también se medirán el número 1 del mundo, Jannik Sinner, y el máximo ganador de torneos de Grand Slam en toda la historia del tenis: Novak Djokovic.
La jornada del viernes comenzará a las 9.30 hora argentina y se podrá ver por ESPN y Disney Plus.
Las semifinales femeninas de Wimbledon
La ucraniana Martha Kostyuk, preclasificada número 12 y semifinalista en Roland Garros, se metió en semifinales del cuadro femenino de Wimbledon al vencer por 6-3 y 6-2 a la italiana Jasmine Paolini (13) y jugará por un lugar en la final ante la checa Linda Noskova (9) vencedora por 6-3 y 7-5 de la belga Elise Mertens (25).
El cruce entre las dos europeas completará la jornada de este jueves 9 de julio en la que el primer cruce de semifinales será entre la estadounidense Coco Gauff (7) y la checa Karolina Muchova (10).
La primera semifinal se iniciará este jueves a las 9.30 hora argentina con TV por ESPN y Disney Plus.