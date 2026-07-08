Wimbledon 2026: días, horarios y TV de los cruces de semifinales del Grand Slam sobre césped

Aunque no está confirmada la programación el cruce entre Fery y Zverev completará la jornada de semifinales masculinas en la que también se medirán el número 1 del mundo, Jannik Sinner, y el máximo ganador de torneos de Grand Slam en toda la historia del tenis: Novak Djokovic.

La jornada del viernes comenzará a las 9.30 hora argentina y se podrá ver por ESPN y Disney Plus.

Las semifinales femeninas de Wimbledon

La ucraniana Martha Kostyuk, preclasificada número 12 y semifinalista en Roland Garros, se metió en semifinales del cuadro femenino de Wimbledon al vencer por 6-3 y 6-2 a la italiana Jasmine Paolini (13) y jugará por un lugar en la final ante la checa Linda Noskova (9) vencedora por 6-3 y 7-5 de la belga Elise Mertens (25).

El cruce entre las dos europeas completará la jornada de este jueves 9 de julio en la que el primer cruce de semifinales será entre la estadounidense Coco Gauff (7) y la checa Karolina Muchova (10).

La primera semifinal se iniciará este jueves a las 9.30 hora argentina con TV por ESPN y Disney Plus.