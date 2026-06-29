Solana Sierra fue la única argentina que ganó en el inicio de Wimbledon

La jugadora argentina, que en la pasada edición llegó a los octavos de final, deberá exigirse ya que en caso de quedar eliminada de manera tempranera podría caer más de 20 posiciones en el ranking.

Hubo varias derrotas argentinas en el cuadro masculino de Wimbledon

Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti, Sebastián Báez y Thiago Tirante cayeron este lunes y le dieron una mala noticia al tenis argentino.

Solana Sierra sigue en Wimbledon.

Ugo Carabelli le ganaba 2-1 en sets al español Daniel Mérida, cuando abandonó por un fuerte golpe que sufrió en su pie izquierdo, mientras que Báez cayó en cinco parciales frente al alemán Jan-Lennard Struff.

Trungelliti protagonizó un parejísimo encuentro ante el estadounidense Martin Damm Jr., que fue al tie-break en los cuatro sets, aunque ganó el jugador norteamericano.

Mientras que Cerúndolo y Tirante no lograron oponer mucha resistencia y cedieron en sets corridos frente al español Alejandro Davidovich Fokina y el húngaro Fábián Marozsán.

Lo que viene para los argentinos en Wimbledon

La actividad para los argentinos en Wimbledon continuará este martes, con los partidos de Francisco Cerúndolo (18º), Tomás Etcheverry (29º) y Mariano Navone, quienes se enfrentarán con el español Jaume Munar y los italiano Lorenzo Sonego y Flavio Cobolli (9º), respectivamente. Además, en el cuadro femenino la argentina Nadia Podoroska se cruzará con la ucraniana Marta Kostyuk (12º).