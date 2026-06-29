El "pueblo de brujas" que enamora a los turistas con leyendas, paisajes y un aire de misterio que lo hace único

Alguna de las esculturas que se encuentran en el misterioso pueblo. Foto: Soportújar

Esculturas, senderos y vistas privilegiadas en un pueblo lleno de misterio

El recorrido por Soportújar incluye algunos de sus rincones más conocidos, como el Puente Encantado, la Cueva del Ojo de la Bruja, también llamada la cueva del tío Añunas, el Mirador del Embrujo, la escultura de la Bruja Baba Yaga, el Pozo de los Deseos, la Escoba Mágica, los Calderos Mágicos, la Fuente de las Brujas y la Era de las Cruces, escenarios que forman parte de la propuesta turística del lugar. Imperdible.

Además del circuito temático, los alrededores ofrecen senderos como la GR7 y espacios para practicar parapente, en un paisaje dominado por montañas y naturaleza.

El misterioso pueblo de España que con sus historias de brujas y hechizos atrae a los visitantes del mundo. Foto: Soportújar.

Soportújar también resulta accesible por carretera desde distintos puntos de España. Desde Granada se llega en unos 50 minutos por la A-44 y la A-348, mientras que el viaje demanda alrededor de dos horas y media desde Málaga, dos horas y cuarto desde Almería y unas cinco horas desde Madrid.

El transporte público hasta la localidad es limitado, por lo que la opción más recomendada es llegar en vehículo para aprovechar el recorrido y conocer otros pueblos tradicionales de la Alpujarra, como Pampaneira, Bubión y Capileira.