El "pueblo de brujas" que enamora a los turistas con leyendas, paisajes y un aire de misterio que lo hace único

En pleno corazón de la Alpujarra granadina, un pequeño pueblo español convirtió sus antiguas leyendas en su mayor atractivo turístico. Se trata de Soportújar, una localidad rodeada por las montañas de Sierra Nevada que cada año recibe a cientos de visitantes atraídos por su atmósfera misteriosa y por el apodo que la hizo famosa: “el pueblo de las brujas”.
Su historia se remonta a la época posterior a la Reconquista, cuando, según la tradición, familias procedentes de Galicia se instalaron en la zona y llevaron consigo los relatos sobre brujas y hechiceros. Con el paso del tiempo, esas historias se mezclaron con la cultura andaluza y dieron forma a una identidad que el municipio decidió preservar y potenciar.
Hoy, esa herencia se refleja en fiestas temáticas, esculturas y recorridos inspirados en la mitología local. Durante celebraciones como La Noche de las Brujas, los vecinos organizan aquelarres simbólicos y actividades que recrean las leyendas que dieron fama al pueblo.
Esculturas, senderos y vistas privilegiadas en un pueblo lleno de misterio
El recorrido por Soportújar incluye algunos de sus rincones más conocidos, como el Puente Encantado, la Cueva del Ojo de la Bruja, también llamada la cueva del tío Añunas, el Mirador del Embrujo, la escultura de la Bruja Baba Yaga, el Pozo de los Deseos, la Escoba Mágica, los Calderos Mágicos, la Fuente de las Brujas y la Era de las Cruces, escenarios que forman parte de la propuesta turística del lugar. Imperdible.
Además del circuito temático, los alrededores ofrecen senderos como la GR7 y espacios para practicar parapente, en un paisaje dominado por montañas y naturaleza.
Soportújar también resulta accesible por carretera desde distintos puntos de España. Desde Granada se llega en unos 50 minutos por la A-44 y la A-348, mientras que el viaje demanda alrededor de dos horas y media desde Málaga, dos horas y cuarto desde Almería y unas cinco horas desde Madrid.
El transporte público hasta la localidad es limitado, por lo que la opción más recomendada es llegar en vehículo para aprovechar el recorrido y conocer otros pueblos tradicionales de la Alpujarra, como Pampaneira, Bubión y Capileira.