"Me despertaba todos los días a vomitar": la historia del hombre que se emborrachaba comiendo papas fritas

Al principio, ni él mismo entendía lo que pasaba, al punto de que su esposa tuvo que empezar a filmarlo para que tomara dimensión del problema. Tras una larga consulta médica, los especialistas descubrieron que padecía el síndrome de la autodestilería, una extraña condición en la que el sistema digestivo se descontrola por completo.

Un exceso de levadura en sus intestinos generaba una reacción química inesperada. Cada vez que Carson ingería carbohidratos, este hongo fermentaba los alimentos de manera inmediata, transformando el azúcar en etanol puro. En pocas palabras: su cuerpo fabricaba su propio alcohol y lo dejaba en un estado de ebriedad extrema.

Cuando el hombre comía papas fritas, su vida se ponía de cabeza.

El hombre cree que la afección se desencadenó años atrás, luego de haber estado expuesto a fuertes productos químicos de limpieza en su empleo como limpiador de alfombras, lo que destruyó por completo su microbiota intestinal.

Los cambios en el estilo de vida

La historia de Carr dio un vuelco definitivo cuando entendió que para dejar de amanecer con náuseas y malestar debía modificar por completo sus hábitos alimenticios. Para frenar la acción de la levadura, tuvo que eliminar de raíz cualquier rastro de carbohidratos y azúcar de su plato.

Hoy en día, el británico mantiene una estricta dieta cetogénica (basada en grasas buenas y proteínas) para evitar que su estómago vuelva a fermentar comida. Además, se ve obligado a llevar un alcoholímetro a todos lados; un paso en falso con un trozo de pan o unas simples papas fritas podría marcar positivo en un control de alcoholemia o, peor aún, poner en riesgo su vida mientras maneja.