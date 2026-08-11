Diez años tejiendo solidaridad en Mendoza y más de 10.000 prendas para quienes más lo necesitan

La organización también fue aprendiendo a medida que crecía. En sus primeros tiempos confeccionaban principalmente mantas y colchitas, muchas de ellas destinadas a maternidades. Después aparecieron las necesidades de los merenderos y descubrieron que había que multiplicar la producción para poder llegar a más chicos. Entonces sumaron gorros, cuellos y otras prendas de abrigo.

Urdimbre, las tejedoras que trabajan todo el año

La historia de Urdimbre Solidaria es, en buena medida, la historia de esa capacidad para adaptarse sin perder el objetivo inicial. Hoy las integrantes reciben materiales donados por la comunidad, los seleccionan, se dedican a tejer durante todo el año y preparan las prendas para que lleguen a destino cuando más se necesitan. Incluso durante el verano, cuando el frío todavía parece lejano, las agujas siguen en movimiento. La idea es estar preparadas cuando llegue el invierno.

Los números muestran el crecimiento de una manera contundente. En 2017 entregaron 59 prendas. Al año siguiente fueron 229 y en 2019, 246. Pero el proyecto tomó otra dimensión a partir de 2020: ese año llegaron a 1.151 prendas y en 2021 alcanzaron el récord de 2.841. Luego fueron 1.535 en 2022, 1.634 en 2023, 1.306 en 2024 y 1.308 en 2025. En total, más de 10 mil prendas entregadas, con 2026 todavía en marcha y una nueva cifra que seguramente seguirá creciendo.

Hoy las integrantes reciben materiales donados por la comunidad, los seleccionan, se dedican a tejer durante todo el año y preparan las prendas para que lleguen a destino.

Pero detrás de esos números hay algo que para sus fundadoras resulta mucho más importante: las personas.

“Nuestros últimos 10 años han sido un cúmulo de hermosos momentos y emociones”, cuenta Romina Basile. En ese camino se encontraron con personas atravesadas por distintas historias y carencias, pero también con algo que las conmovió una y otra vez: “grandes corazones”.

Porque para Urdimbre Solidaria la tarea no termina cuando una manta o un gorro llega a las manos de quien lo necesita. En realidad, la entrega es apenas el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes.

Antes de empezar a tejer hay donaciones, acopio y logística

Primero está la donación del material. Después la selección, el tejido, la confección, la organización, el acopio y la logística. Finalmente llega ese momento que Romina describe como especial: encontrarse con quienes reciben las prendas y ver sus sonrisas, sus ojos emocionados y el agradecimiento.

Las prendas, además, son lavadas y perfumadas antes de ser entregadas. Es un detalle que puede parecer pequeño, pero para ellas tiene un enorme significado: que quien reciba ese abrigo sienta que no está recibiendo simplemente algo usado o sobrante, sino una prenda preparada especialmente con cuidado y amor.

“No buscamos cambiarles la vida, pero sí darles un momento de calorcito y hacer que los días del duro invierno sean un poco más agradables”, explica Romina.

Esa mirada también explica por qué la palabra “solidaridad” queda chica para describir lo que sucede dentro de Urdimbre. Las reuniones semanales se transformaron con los años en espacios de encuentro. Las integrantes llegan con sus tejidos terminados, reciben materiales, organizan lo que viene, comparten una charla y vuelven a sus casas con nuevas tareas.

Los lugares donde las voluntarias se reúnen a tejer, acopiar y organizarse

Hoy se reúnen en distintos espacios que les abrieron las puertas para que puedan continuar con su actividad: la Biblioteca General San Martín, el Mercado Artesanal Mendocino e Il Mercatto. También cuentan con un lugar de acopio donde preparan los pedidos antes de cada entrega.

“Las reuniones que realizamos son momentos muy especiales de comunión entre las integrantes del grupo, que con mucho compromiso invierten tiempo, trabajo y conocimientos al servicio de los demás”, dice Romina. Y rescata algo que considera especialmente valioso en estos tiempos: la decisión de poner tiempo y saberes propios al servicio de otros sin esperar nada a cambio.

Laura también habla de lo que aprendió en estos diez años. “El trabajo en equipo siempre da buenos resultados: cuando una flaquea, la otra sostiene”, dice al recordar el camino recorrido junto a Romina. Y agrega una certeza que parece resumir la esencia de la organización: ayudar de manera desinteresada enseña a mirar la realidad con otros ojos y la solidaridad tiene la capacidad de contagiarse.

“El trabajo en equipo siempre da buenos resultados: cuando una flaquea, la otra sostiene”, dice Romina Basile, una de las fundadoras.

Eso último es, quizás, lo que mejor explica que aquella idea de dos mujeres haya terminado convirtiéndose en un ejército de voluntarias.

Hay tejedoras con mucha experiencia y otras que fueron aprendiendo. Algunas pueden hacer un gorro en pocas horas; otras avanzan de a poco, entre sus obligaciones cotidianas. Hay quienes tejen en sus casas y quienes colaboran en la organización, el traslado, el acopio o la preparación de los materiales. Todas forman parte de la misma trama.

Y si algo demuestra esta década es que una red solidaria no necesariamente empieza con cientos de personas. A veces empieza con dos.

Son tejedoras y jamás imaginaron llegar hasta acá

Laura y Romina no sabían en 2016 hasta dónde iba a llegar aquella decisión. Diez años después tienen más de 100 compañeras, miles de prendas entregadas y una certeza que permanece intacta: mientras haya alguien que necesite abrigo, habrá una razón para seguir tejiendo.

“Siempre hay que seguir adelante”, dice Laura. Porque en Urdimbre Solidaria cada punto parece tener un propósito. Y cada prenda, además de abrigo, lleva algo que no se puede medir ni contar: el tiempo de alguien que decidió regalar parte de su vida para que otra persona pueda sentir un poco menos de frío.

Dónde informarse para sumarse a las voluntarias que tejen y donan

Quienes estén interesados en formar parte del grupo pueden contactarse con Romina Basile: 2616830811 o Laura Tosi: 2615408647. Instagram: @ urdimbresolidaria