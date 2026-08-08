Tras darse a conocer el fallecimiento de Jorge Messi durante la mañana de este sábado, después de atravesar durante un largo tiempo un delicado cuadro de salud, la conmoción es total. Para recordarlo, nada mejor que mostrar su vida junto a nuestro capitán argentino.
La historia de Jorge y Lionel Messi en imágenes: el hombre detrás del éxito del 10
El padre, mentor y sostén de Leo Messi murió a los 68 años en Rosario. Para recordarlo nada mejor que ver su vida en imágenes
La vida de Jorge y Lionel Messi en imágenes: el hombre detrás del éxito del 10
Jorge Messi y Celia Cuccittini formaron una familia de cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Durante la infancia de Leo, su padre tuvo un rol central, ya que dejó su trabajo en la empresa metalúrgica para apoyarlo en su tratamiento.
Mientras el resto de la familia permanecía en Rosario, ambos comenzaron una vida en Barcelona, donde el joven futbolista dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club que terminaría marcando su carrera. Conforme realizaba los papeles y lo acompañaba, terminó por convertirse en su representante y en el encargado de cuidar los intereses de su hijo.
Llegaron las firmas y los clubes importantes, las marcas famosas e incluso su marca propia con el estampado de Messi, pero todo cambió el mundial que vivimos este 2026 cuando Messi rompió en llanto después de marcar en el debut de la selección argentina.
El motivo del llanto no tenía relación con lo ocurrido dentro de la cancha, sino que era por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Leo Messi afirmó haber pasado días difíciles, complicados por la delicada situación de salud en la que se encontraba su mentor, su mejor amigo, compañero y representante: su padre Jorge.
Sin embargo, trístemente, pese a que la familia había informado que Jorge permanecía bajo atención médica y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro, falleció este viernes. Pero su nombre quedó marcado en una historia familiar que acompañó, desde los primeros años, el recorrido de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Jorge Messi: el padre de Lionel Messi murió a los 68 años en Rosario tras una larga enfermedad.
- Rol paterno: Jorge Messi fue clave en la carrera de su hijo, acompañándolo a Barcelona y gestionando sus intereses.
- Legado familiar: la vida de Jorge Messi estuvo marcada por el apoyo incondicional a Lionel, convirtiéndose en un pilar fundamental de su éxito.