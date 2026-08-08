La historia de Jorge y Lionel Messi en imágenes: el hombre detrás del éxito del 10

La familia completa de Leo Messi.

Llegaron las firmas y los clubes importantes, las marcas famosas e incluso su marca propia con el estampado de Messi, pero todo cambió el mundial que vivimos este 2026 cuando Messi rompió en llanto después de marcar en el debut de la selección argentina.

El motivo del llanto no tenía relación con lo ocurrido dentro de la cancha, sino que era por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Leo Messi afirmó haber pasado días difíciles, complicados por la delicada situación de salud en la que se encontraba su mentor, su mejor amigo, compañero y representante: su padre Jorge.

Sin embargo, trístemente, pese a que la familia había informado que Jorge permanecía bajo atención médica y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro, falleció este viernes. Pero su nombre quedó marcado en una historia familiar que acompañó, desde los primeros años, el recorrido de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.